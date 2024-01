En las últimas horas, Jeremy Allen White dejó a todas sus fans impactadas con la más reciente campaña de Calvin Klein. Sacó más de un suspiro con aquellas imágenes, porque en cada una de las imágenes que se conocieron iba mostrando más de su espectacular figura. Por lo cual, varios internautas dijeron que ya entendían a Rosalía, su actual pareja.

Los seguidores dijeron que él parecía todo un dios griego y algunos repitieron el video varias veces para admirar la belleza de Jeremy Allen White, quien descrestó con su participación de Phillip "Lip" Gallagher en la comedia de Showtime Shameless.

"Rosalia te queremos ❤️", "que diosito me lo guarde, quien lo viera en Shameless y mirenlo ahora", "Con este remedio me mejoro, "Ay, hombre que maravilla", "es el colágeno que necesito", "Ahora entiendo a Rosalía", "No veo error en la elección del modelo", "Que suerte la Rosalia 😍", dijeron algunos internautas.

Jeremy Allen White y Rosalía

Recientemente se ha vinculado a Allen White con Rosalía, dado que se les ha visto muy acarameladitos en diferentes lugares.

No ha sido la primera vez que los han visto juntos, dado que, recientemente los volvieron a ver caminando juntos por las calles de Nueva York. Lo que ha llamado la atención, porque desde hace un par de meses terminó con Rauw Alejandro.

La primera vez que posaron juntos fue cuando estuvieron caminando agarrados de la mano en un parqueadero. Después los captaron muy sonrientes con ropa deportiva y ahora posaron con mucho estilo en Estados Unidos.