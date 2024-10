¡Prepárense para sentir la pasión de la música mexicana! Alejandro Fernández, uno de los más grandes íconos de este género, nos sorprende con una nueva versión de 'No Me Sé Rajar', un clásico que su padre, el legendario Vicente Fernández, hizo inmortal. Esta canción es un viaje sonoro a las raíces de la música mariachi, una celebración vibrante que nos recuerda por qué amamos nuestras tradiciones. Para Alejandro, esta canción no es solo una interpretación; es un homenaje que resuena en su corazón y en el de todos los mexicanos.

Letra No Me Sé Rajar



Hoy me reclamaron por venir a verte

No quieren que vuelva por aquí jamás

Dicen que si vuelvo encontraré la muerte

Que por ti la vida me van a quitar.

Piensan asustarme para que te deje

Pero nunca nadie lo podrá lograr

Mientras tú me quieras yo estaré presente

Cerca de tu casa para platicar.

A mí no me asustan tipos lenguas larga'

Que solo presumen para apantallar

Yo soy de los hombres que no temen nada

Y aunque esté perdido no me sé rajar.

Si tus pretendientes quieren que me muera

Yo te lo aseguro que los burlaré

Yo seré tu dueño aunque no lo quieran

Y el que se atraviese te lo quitaré.

Mañana sin falta aquí estaré presente

Ya sabes la hora, no me quedes mal

De lo que te dije no tengas pendiente

Solo Dios la vida me puede quitar.

A mí no me asustan tipos lenguas larga

Que solo presumen por apantallar

Yo soy de los hombres que no temen nada

Y aunque esté perdido no me sé rajar