El tenor italiano Andrea Bocelli está de regreso con un lanzamiento muy esperado: su nuevo single 'Il Mare Calmo della Sera' (“The Calm Evening Sea”), en colaboración con el aclamado artista country Chris Stapleton. Esta canción, que es el tema principal de su álbum “Duets”, celebra sus 30 años en la música y ya está disponible en todas las plataformas digitales. Pero, ¿qué hace de este lanzamiento algo tan especial?

¿Por qué es especial “Il Mare Calmo della Sera”?

Esta canción no es solo un hit más en la larga carrera de Bocelli. “Il Mare Calmo della Sera” fue originalmente escrita por Zucchero Fornaciari y ha sido un pilar en la trayectoria del tenor, pues no solo fue la canción que lo catapultó al estrellato en el Festival de Sanremo en 1994, sino que también dio título a su álbum debut. La versión actual, enriquecida con la voz poderosa de Stapleton, promete una nueva vida a esta melodía clásica. “Cuando escuché la canción, supe que quería ser parte de ella”, comentó Stapleton, quien se presentará en el O2 de Londres esta semana.

¿Quiénes son los colaboradores de Bocelli en ‘Duets’?

Además de Stapleton, el álbum “Duets” cuenta con un impresionante elenco de artistas. Bocelli se ha unido a superestrellas como Ed Sheeran, Celine Dion, Sarah Brightman, y muchas más. Este proyecto no solo reafirma su legado musical, sino que también muestra su habilidad para mezclar diferentes estilos y voces. “Mezclar las voces es una experiencia excitante y espiritual”, expresa Bocelli sobre el proceso de trabajar con estos grandes talentos.

¿Qué más nos trae Andrea Bocelli este año?

El año 2024 marca un hito para Bocelli, quien ha planeado dos películas que acompañarán su celebración: “Andrea Bocelli 30: The Celebration”, un concierto filmado en la hermosa Toscana, y un documental titulado “Andrea Bocelli: Because I Believe”, que narra su camino desde sus inicios hasta convertirse en una superestrella global. Este contenido adicional promete ofrecer a los fans una mirada íntima a su vida y carrera.

¿Cómo comenzó la celebración de su 30 aniversario?

La celebración de su carrera comenzó en marzo de 2024, cuando Bocelli se presentó en la gala de los Oscar junto a su hijo Matteo, interpretando 'Time To Say Goodbye'. Esta actuación, producida por el reconocido compositor Hans Zimmer, trajo de vuelta a los fans los recuerdos de su impresionante trayectoria. Desde su lanzamiento inicial, esta canción ha acumulado cientos de millones de reproducciones, y su interpretación en el evento solo reafirmó su impacto en la música mundial.