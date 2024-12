¡Atención, fanáticos del reguetón! Natan y Shander, los hermanos cartageneros que incendiaron las listas globales con Poblado, están de vuelta, y esta vez no vienen solos. Se han unido al fenómeno peruano EMIL, conocido como EMIL La Causa, para traernos Te Prefiero, una canción que no solo está rompiendo en redes sociales, sino que también está elevando el listón del género urbano con su vibra romántica y caribeña.

Más contenido para ti: ‘Para el tiempo’: TIMØ Lanza un himno de nostalgia cuya letra es imperdible

LETRA "TE PREFIERO"



Por estos días te he pensado más de lo normal

Yo no sé si esto me hace bien o si me hace mal

Quisiera decir que esto me da igual.



Es que no tiene sentido

El banco lleno y el cora vacío

Siento que es tiempo perdido

Si no lo gasto contigo.



Si no eres tu ya no quiero otra igual

Como sea siempre te prefiero

Si voy a Lima te busco de primero



Tus recuerdos no me dejan en paz

Volvimos nada los asientos traseros

Si voy a quilla yo te busco primero.



Me hace falta despertarte con un mañanero

Los chocolates ferrero los 14 de febrero

Que hagamos el amor en hoteles y el velero

Desde que no está no se ni en qué gastarme el dinero

Por qué no vienes y volvemos hacer los mismo de antes

La princesa y el maliante es que te extraño bastante

Con otra no he sentido lo que causan tus besos

Tu pelo, con ese cuerpo lo exquisito de tu sex



Y se que yo también te he hecho falta

Porque nadie te lo ha hecho como este loco te lo hace

Veámonos vamos hacer las paces

Se que quieres que yo te traspase



Si no eres tu ya no quiero otra igual

Como sea siempre te prefiero

Si voy a Lima te busco de primero



Tus recuerdos no me dejan en paz

Volvimos nada los asientos traseros

Si voy a quilla yo te busco primero.

Obvio, por supuesto

Que en ti me gasto todo el presupuesto

El deseo llama siempre le contesto

Me tienes a un call o un mensaje de texto



De rose en casuarinas prendimos un crespo

Te gusta la adrenalina y yo verte de espaldas por el retro

Que bueno recuerdo te quitaba todo menos las retro



Es que no tiene sentido

El banco lleno y el cora vacío

Siento que es tiempo perdido

Si no lo gasto contigo.



Si no eres tú ya no quiero otra igual

Como sea siempre te prefiero

Si voy a Quilla te busco de primero



Tus recuerdos no me dejan en paz

Volvimos nada los asientos traseros

Si voy a Lima yo te busco primero.