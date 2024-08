Después de su participación destacada en la décima edición de los Heat Latin Music Awards, celebrados en Punta Cana, donde fue invitada como artista emergente, Lau Souffront llega a Colombia para promover su sencillo 'Afrodisíaco'.

Lau ya cuenta con varios sencillos en las principales plataformas, como "Dijiste que me amabas", "Mala de la cabeza", "Love and affection", "Un poco más", "Fresas con crema", "Medellín", y su colaboración más reciente, "No Se Toca", junto al reconocido Lalo Ebratt, los cuales reflejan su estilo único y su proyección en la música latina.

Su mirada tiene algo

La forma como camina

Ese nene me domina

Tiene to' lo que me encanta

No lo sabe pero mio es

Lo quiero bañar en chocolate

Tarde que temprano

Fuera de base

Lo tomo por sorpresa

Y me da chance.

Afrodisiaco así

Como me gusta a mi

Cara de yo no fui

Pero su flow sensual

Se manda

Afrodisiaco así

Como me gusta a mi

Cara de yo no fui

Pero su flow sensual

Se manda

Dime que lo vamo' a hacer

Cuando salgas del hotel

Sabes lo que traigo contigo

No voy a retroceder

No lo quiero posponer

Vivir mis fantasias contigo

Quiero conocerte

Déjame perderme en tu mirar

Dejemos que el lenguaje corporal

Nos saque nuestro instinto animal

Su mirada tiene algo

La forma como camina

Ese nene me domina

Tiene to' lo que me encanta

No lo sabe pero mio es

Lo quiero bañar en chocolate

Tarde que temprano

Fuera de base

Lo tomo por sorpresa

Y me da chance.

Afrodisiaco así

Como me gusta a mi

Cara de yo no fui

Pero su flow sensual

Se manda

Afrodisiaco así

Como me gusta a mi

Cara de yo no fui

Pero su flow sensual

Se manda

Afrodisiaco así

Como me gusta a mi

Cara de yo no fui

Pero su flow sensual

Se manda

Afrodisiaco así

Como me gusta a mi

Cara de yo no fui

Pero su flow sensual

Se manda

Lau

(Baby

Que tal si repetimos

Lo de anoche)

Double D On The Beat

Dímelo Yeray