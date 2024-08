El cantante colombiano Mike Bahía, reconocido por su influencia en la música latina actual, regresa a sus orígenes con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Cali Buenaventura". Esta poderosa fusión de salsa es más que una simple canción; es un homenaje a su ciudad natal, Cali, y una celebración de la cultura caleña que ha sido fundamental en su vida y carrera. Este lanzamiento marca un momento especial en la trayectoria de Bahía, quien, después de varios años de éxito internacional, ha decidido reconectarse con sus raíces y rendir tributo a la música que lo ha acompañado desde sus inicios.

Letra de Cali Buenaventura de Mike Bahía

Cali, niña de piel morena

Que en su alegría esconde soledad y tanta pena

Dicen que Cali es una pachanguera

Todos la presumen y no tiene quien la quiera

Pero es tan bella, del cielo la sucursal

Que el diablo la hizo bajar pa' bailar con ella

Pero es tan bella, que no se puede olvidar

Sí, muchas saben bailar pero no como ella, ah



Pasé de Tura a Cali, de Cali a Medayork

Como dice el tema: Buscando oportunidade', no es fácil cuando hay problema'

Dejando a mamá sola con su nene y con su nena

Pero sabiendo que el nene mayor le iba a traer la cena (ah)

La calle me hizo un hombre, la música me hizo un sabio

Orgulloso de mi cultura, soy un negro 'e grande' labio'

Por eso es que siempre digo: Buenaventura es el sol

La buena pa' todo' mi' negro', pa' mi gente y pa' mi barrio

Bala, droga, sexo, en to'a las esquina'

Así se vive cuando tu estrato está en menos cero

Los sueños están en la cancha', los colegio' y las tarima'

Quería estudiar psicología y ahora soy rapero

Aquí hay talento, pero

Ahí es que vienen los políticos y no' roban

Ahí es que viene el gangster disparándole a tu' sueño'

Si somos negro', e' más difícil, toca innovar

Hasta con el talento te toca meter empeño

Mi puerto es mujeres lindas bailando

A las cinco mirar el marcho, hela'o en mano y sol cayendo

A pesar que a mi' negro' lo' está' matando

Siempre la mano en el pecho, arrodilla'o a Dios pidiendo

Porque Buenaventura es el sol, rico cuando hace calor

Hacer oficio escuchando a Gilberto, es el sabor

Pura alegría y alcohol, pura cultura y amor

Buenaventura es mi casa, la llevo en el corazón (ay, ye-yeah)

Pero es tan bella, del cielo la sucursal

Que el diablo la hizo bajar pa' bailar con ella (sí)

Pero es tan bella, que no se puede olvidar (ajá)

Sí, muchas saben bailar pero no como ella