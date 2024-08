Chencho Corleone lanza ‘A ella le gusta lo caro y lo bueno’: Se hizo viral y la letra la rompe

El reguetón sigue dominando las plataformas digitales, y esta vez es Chencho Corleone quien vuelve a tomar el control de las redes con su nuevo sencillo, "Lo Caro y Lo Bueno". La canción ha capturado la atención del público femenino, quienes han encontrado en su letra un himno de empoderamiento y estilo de vida. Este sencillo ha dado de qué hablar, no solo por su pegajoso ritmo, sino también por la viralización que ha alcanzado en redes sociales, donde numerosas mujeres la corean con entusiasmo.

LETRA DE LO CARO Y LO BUENO



A ella le gusta

Lo caro y lo bueno

Le gusta el party,

La rumba

Y el rakata

Ella no vive pendiente a lo ajeno

Cuando se luce, se activa

Y no echa pa’ tras.



Tiene un montón de zapatos nuevos

Ropa con tickets sin estrenar

Ella es soltera, aunque tiene un jevo

Y del amor no le digas na

Na na no le digas na,

Na na no le digas na

Na na no le digas na,

Na na no le digas na



Ella tiene su billete,

También su piquete

Le gusta que interprete

Que el mahón le apriete

Al gimnasio ella le mete

Tiene par de amigas

Que buscan combete



Cuello blanco y virao el banco

La marca de ropa está mirando

Factura y busca quién está facturando

A ningún hombre ella le va a estar pagando

Paga sus cuentas y cuenta a nadie le está dando

Y desde que está en el mando

Ella lo que quiere es mambo

Una Kardashian bajándose de un Lambo

La ven y le flashean pero ella vive flasheando



A ella le gusta

Lo caro y lo bueno

Le gusta el party,

La rumba

Y el rakata

Ella no vive pendiente a lo ajeno

Cuando se luce, se activa

Y no echa pa’ tras

Tiene un montón de zapatos nuevos

Ropa con tickets sin estrenar

Ella es soltera aunque tiene un jevo

Y del amor no le digas na

Na na no le digas na,

Na na no le digas na

Na na no le digas na,

Na na no le digas na



Puesta pa su pelo, pa su cara

Puesta pa sus uñas de las manos y los pies

Puesta pa su cuerpo y su traje

Y la línea de maquillaje

Esas nalgas grandes en el spa le dan masaje

Los weekenes largos siempre coge un pasaje

Puesta pa la foto y el video que se grabe

Puesta pa el negocio y el dinero que se gane

Le gusta gastar no le hace caso al contable

Discoteca bares restaurantes

El domingo subió una foto en un yate

Con prendas de oro y diamantes



A ella le gusta

Lo caro y lo bueno

Le gusta el party,

La rumba

Y el rakata

Ella no vive pendiente a lo ajeno

Cuando se luce, se activa

Y no echa pa’ tras

Tiene un montón de zapatos nuevos

Ropa con tickets sin estrenar

Ella es soltera aunque tiene un jevo

Y de el amor no le digas na

Na na no le digas na,

Na na no le digas na

Na na no le digas na,

Na na no le digas na



Rakata

Rakata

Rakata