En noviembre de 1990, el mundo del entretenimiento enfrentó una de sus revelaciones más impactantes. Milli Vanilli, el dúo compuesto por Fabrice Morvan y Rob Pilatus, fue expuesto públicamente tras revelarse que no eran las voces reales de sus canciones. La noticia se confirmó el 15 de noviembre, cuando Frank Farian, productor alemán y creador del proyecto, confesó en una conferencia de prensa que los dos integrantes del grupo no habían cantado en el álbum “Girl You Know It’s True”.

El anuncio se produjo después de meses de rumores y dudas sobre la autenticidad del grupo. La situación alcanzó su punto máximo luego de que Milli Vanilli ganara el premio Grammy a Mejor Artista Nuevo en 1990. Este galardón sería posteriormente retirado, marcando un precedente en la historia de los premios. Fue la primera y única vez que se revocó un Grammy por fraude relacionado con la interpretación vocal.

Cómo se construyó el fraude detrás de Milli Vanilli

Milli Vanilli nació en 1987 cuando Morvan y Pilatus firmaron un contrato con Farian en Alemania. Ambos jóvenes tenían aspiraciones artísticas, pero no sabían que el acuerdo incluía que no cantarían en las grabaciones. En cambio, su rol sería visual: bailar, posar para las portadas y presentarse en entrevistas, mientras otros vocalistas grababan las canciones. Según Morvan, desconocían los verdaderos términos del contrato y tomaron la decisión de seguir debido a las deudas que arrastraban.

Los verdaderos cantantes detrás del proyecto eran Charles Shaw, John Davis y Brad Howell, entre otros. Farian, que ya había usado una fórmula similar con Boney M., decidió repetir la estrategia, pero esta vez en el mercado estadounidense. La diferencia fue que en Estados Unidos, la exposición mediática y el escrutinio eran mucho más intensos, lo que terminó por colapsar la estructura creada en torno al grupo.

El documental de Milli Vanilli revela detalles inéditos En noviembre de 2023, se estrenó en Paramount+ el documental “Milli Vanilli”, en el que Fabrice Morvan busca contar su versión de los hechos. La producción incluye testimonios de figuras clave, incluyendo al propio Morvan, y muestra cómo funcionaba el negocio detrás del éxito aparente. “Fue extremadamente difícil hacer este documental”, expresó el director Luke Korem. El productor Bradley Jackson añadió que varios ejecutivos de Arista Records, la discográfica del grupo, evitaron participar en la cinta. El documental también aborda las consecuencias personales para los integrantes. Rob Pilatus, afectado por la presión, cayó en la adicción y enfrentó múltiples problemas legales. En 1998, fue encontrado sin vida en un hotel de Frankfurt, Alemania, debido a una sobredosis. Tenía 32 años. Morvan, por su parte, logró reconstruir su vida en Ámsterdam, donde vive con su familia y continúa su carrera en la música. Carín León confirmó concierto masivo en El Campín y promete sorpresas con artistas colombianos

Milli Vanilli y la responsabilidad de la industria musical A lo largo de los años, Morvan ha insistido en que la industria conocía la verdad. En entrevistas recientes ha afirmado que “en los Grammy sabían que no cantábamos”, pero decidieron mirar hacia otro lado. Según su testimonio, tanto él como Pilatus fueron utilizados como imagen mientras el sistema protegía al verdadero responsable del montaje. Las diferencias entre lo ocurrido con Milli Vanilli y otros proyectos similares, como Boney M., radican en la falta de transparencia. Mientras en el caso anterior la estructura era más evidente, con Milli Vanilli se ocultó deliberadamente la identidad de los vocalistas reales, generando una percepción falsa en el público. No deje de leer: Rauw Alejandro sorprende con 'Carita Linda', su nuevo himno que fusiona raíces puertorriqueñas y beats urbanos El presente de Fabrice Morvan tras Milli Vanilli Actualmente, Morvan sigue vinculado a la música y participará próximamente en el Mallorca Live Festival. En una entrevista reciente, explicó que ha actuado durante 25 años, mayormente en Europa, y que su compromiso con la música sigue intacto. También reveló que está trabajando en nuevos proyectos discográficos y que busca compartir su versión de lo ocurrido con una generación que solo conoce parte de la historia. Morvan también es coproductor de la película “Milli Vanilli: Girl You Know It’s True”, donde se explora el impacto mediático del escándalo y las consecuencias personales que enfrentaron. “Nosotros no sabíamos lo que hacíamos. Éramos jóvenes. La industria no nos protegió”, señaló en la entrevista.