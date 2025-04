Maroon 5 regresa con nuevo álbum y gira mundial: Adam Levine promete un hit del nivel de 'Sugar' y 'Girls Like You'

El regreso más esperado del pop mundial ya es una realidad. Adam Levine, líder y vocalista de Maroon 5, sorprendió a millones de fanáticos al confirmar que la banda californiana no solo lanzará nuevo álbum musical en 2025, sino que también prepara una gira mundial que podría llevarlos a recorrer Europa y Latinoamérica, incluyendo una posible parada en Colombia.

Durante una entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Levine confesó que, después de cuatro años de silencio discográfico, la banda ha estado trabajando intensamente en nuevas canciones, y anunció que el primer sencillo del nuevo álbum verá la luz a finales de abril. Aunque el artista no reveló el nombre del tema, dijo con entusiasmo que tiene el potencial de convertirse en un hit tan poderoso como lo fueron 'Girls Like You' o 'Sugar', dos de los mayores éxitos de Maroon 5.

Este nuevo lanzamiento representa mucho más que un regreso musical. Adam Levine ha estado alejado de los grandes escenariostras varias polémicas personales y un enfoque en su vida familiar y empresarial. Su retorno marca un nuevo capítulo para él y para la banda, que debutó en 2002 con Songs About Jane y se consolidó como uno de los grupos más exitosos del pop-rock mundial.

Maroon 5, que ha vendido más de 135 millones de discos en todo el mundo, vuelve con fuerza y con el objetivo de reconectar con una audiencia que ha crecido con ellos a lo largo de dos décadas. El nuevo álbum —aún sin título revelado— verá la luz en el verano de 2025, y la gira mundial comenzaría poco después.

Aunque aún no hay fechas confirmadas ni ciudades anunciadas, el mismo Levine aseguró que Latinoamérica será una parada obligatoria en esta gira, encendiendo la ilusión de miles de fanáticos colombianos que sueñan con volver a corear en vivo los himnos que han marcado generaciones.

¿Será este el tour con el que Maroon 5 hará historia una vez más? Todo apunta a que el 2025 será el año del gran comeback de una de las bandas más influyentes del pop moderno.