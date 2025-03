A pesar de que Río Piedras, Puerto Rico, y Sant Climent de Llobregat, España, están separados por más de 6.400 kilómetros y cinco horas de diferencia, la música ha logrado acortar esa distancia. AITANA y MYKE TOWERS han encontrado un punto de encuentro en Playa Hermosa, Costa Rica, donde surge “SENTIMIENTO NATURAL”, su nueva canción.

El origen de esta unión musical se dio gracias a la interacción en redes sociales . AITANA , admiradora de MYKE TOWERS , decidió seguirlo en sus plataformas, y para su sorpresa, él le devolvió el follow. Esto no pasó desapercibido para los fans, quienes no tardaron en pedir una colaboración.

Letra de Sentimiento Natural de Aitana y Mike Towers

Tú tienes algo raro (eh)

Algo que no he sentido

Algo que no es humano (no)

Tú subes mis latidos

A un ritmo que no es sano (no)

Y no tiene sentido

Como nos abrazamos (eh)

y como nos besamos (no)

Tú tienes algo raro (ey)

Algo que no he sentido

Algo que no es humano (no)

Me subes los latidos

A un ritmo que no es sano (no)

Que no tiene sentido

Como nos abrazamos (ey)

y cuando nos besamos (no)

Vamos a Playa Hermosa frente al mar

Hoy se siente tan brutal

Tomando un tequila y sal

Sentimiento Natural

Brillan las estrellas mal

Y el espacio sideral

iluminando el total

Sentimiento Natural

¿Qué sentido tiene?

Que se sienta como que te conozca de antes

Mami tu das musa cualquiera va a querer ser cantante

Yo andaba lo más campante, en mi camino te cruzaste

El tiempo detuviste cuando mis labios besaste

Tú tienes un no sé qué

Me preguntan digo: “qué sé yo”

Sé que en ella me enfoqué

Ella mis ojos leyó, fuck,

let me love with you (oh no)

No creía en el amor

Ella me arregla el humor

Me arreglas los días grises ma

Si quieres irle a Ibiza me dices

No falla que cuando la acaricie

Se extrema que la piel se le erice

No olvido lo que le hice

Que bien le queda el Miu Miu

A veces yo la lío

Te lo juro yo me estaba enamorrio

Es natural el sentimiento y hará frío

Tú tienes algo raro (eh)

Algo que no he sentido

Algo que no es humano (no)

Me subes los latidos

A un ritmo que no es sano (no)

Que no tiene sentido

Como nos abrazamos (eh)

y como nos besamos (baby)

Tú tienes algo raro (eh)

Algo que no he sentido

Algo que no es humano (no)