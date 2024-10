¿Qué hace que ‘Todo y nada’ sea tan único? Joaquina, una de las voces emergentes más prometedoras de la música latina, ha lanzado este nuevo sencillo que captura la intensidad de un amor juvenil. ‘Todo y nada’ se presenta como un viaje nostálgico a un romance secreto de adolescencia, donde la emoción y el caos del primer amor se mezclan con la confusión y el deseo de lo que podría haber sido. Su habilidad para retratar estas emociones hace que la canción sea no solo especial, sino una verdadera obra de arte.

Más contenido para ti: ‘No me sé rajar’: La nueva versión de Alejandro Fernández la está rompiendo y aquí traemos la letra

La letra de la canción nos transporta a esos momentos de incertidumbre en los que dos personas se quieren, pero el destino parece jugarles en contra. Con frases como "tal vez terminas con alguien / que tenga mi forma de hablar / y mi mismo pelo, pero yo siempre voy a quererte", Joaquina nos lleva al corazón de una relación que, aunque llena de amor, está destinada a no funcionar. La canción retrata ese vaivén entre el todo y la nada, donde ambos intentan, pero la vida simplemente no los deja estar juntos.

Letra todo y nada de Joaquina



Por fin es Agosto otra vez

dijiste que estarías por aquí cerca

en mi ciudad de vuelta

y volvimos

a saltar hacia el vaivén

de pasar un par de días en secreto

prometernos nada serio

al final

todos saben

que en público es

actuamos como amigos

arruinamos

nuestros planes

hacemos un desastre

pero nos divertimos

Hay que aceptarlo

Tú y yo nunca funcionamos

Es verdad

¿Será que somos todo y nada?

Prometo actuar indiferente

El día que encuentres a alguien más

¿Será que somos todo y nada?

Nada

Nada

Está bien amor

Seremos todo y nada

fuiste esa noche al mar conmigo

estaba helado cuando nos metimos

te dije “por qué no te quedas?”

pero en la mañana tú vuelvo despega

“no me digas más te quiero”

te digo mientras llevo

tu camiseta puesta

arruinamos

nuestros planes

pero si me quemo

al menos es contigo

Hay que aceptarlo

Tú y yo nunca funcionamos

Es verdad

¿Será que somos todo y nada?

Prometo actuar indiferente

El día que encuentres a alguien más

¿Será que somos todo y nada?

Nada

Nada

Está bien amor

Seremos todo y nada

tal vez en unos años

nos cruzamos

en algún otro verano

día feriado

y volvemos a empezar

como si no nos conocemos

o tal vez terminas con alguien

que tenga mi forma de hablar

y mi mismo pelo

pero yo siempre voy a quererte

aunque te vea de lejos

Hay que aceptarlo

Tú y yo nunca funcionamos

Es verdad

¿Será que somos todo y nada?

Prometo actuar indiferente

El día que encuentres a alguien más

¿Será que somos todo y nada?

Nada

Nada

Está bien amor

Seremos todo y nada

Está bien amor

Seremos todo y nada