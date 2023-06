Greeicy publica la segunda parte de 'Yeliana': revelador (y sexy) video con pancita de embarazada

La apuesta de la artista caleña es presentar a 'Yuliana' en capítulos. El primero estuvo compuesto por las canciones: 'Que Me Quiera y Lokita'. Y este viernes ha sorprendido a sus fans con el lanzamiento del capítulo 2, que tiene dos temazos integrados en un video doble: 'I Try For You' y 'Química'.. La dirección del clip estuvo a cargo de Paloma.