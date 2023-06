Greeicy dio un mensaje desde el corazón y muchos se identificaron: "tuve un momento súper fuerte"

Greeicy dio unas palabras muy emotivas y muchos se identificaron.

Greeicy Rendón sigue cautivando a todos los fans y en esta oportunidad no lo hizo con su belleza, sino con un mensaje que dejó pensando a muchos. Allí se refirió a cómo le estaban ocurriendo ciertos aspectos en su vida y no sabe que su personalidad tiene que ver. La joven de 30 años compartió con sus seguidores estas palabras y más de uno se identificó.

En medio del lanzamiento del segundo capítulo de 'Yeliana', ella aseguró que no estaba disfrutando todo lo que estaba sucediendo. Que este proyecto que salió a la luz, hacer un par de semanas, era su mayor sueño, pero no estaba actuando como si lo fuera. Por lo cual, se puso a pensar qué estaba ocurriendo dentro de ella.

"No sé si es una condición de mi personalidad, no sé si con los años he perdido un poco mi nivel de asombro, como que hay cosas que podrían emocionarme y no sé por qué no lo tengo. Hoy sale el segundo capítulo de Yeliana; yo soy de las que se levanta, tiene lanzamiento y es como que el día fluye normal", expresó Greeicy.

Además, dijo que "espérate, estoy haciendo lo que toda mi vida soñé y me puse a pensar esto que estoy logrando lo soñé algún día. Entonces hoy que lo tengo, ¿por qué no lo estoy disfrutando? y dije gracias, porque estoy haciendo algo que ha sido un reto emocional, como artista, como madre", expresó Rendón.

Muchos de los seguidores, aseguraron que se sentían identificados con ella. En donde destacaron que también han perdido la forma de expresar a lo bonito que les está pasando.

En este mismo sentido, dijeron que la vida sigue y que no importante las adversidades, porque uno sabe lo que quiere ser feliz. Por otra parte, otros dijeron que el ser humano es así, que valora mucho las cosas que no tiene y cuando llegan, y se adquieren, ya no es lo mismo.