Mike Bahía contó lo más loco que ha hecho por Greeicy: con ese detalle quién no se enamora

Mike bahía y Greeicy Rendón son una pareja muy querida en el mundo del entretenimiento.

Más de uno dice que quieren tener a alguien así a su lado. Ellos han tenido días complejos, por lo que hasta han llorado en pleno programa, pero juntos han salido adelante.

Ahora bien, en una entrevista, Mike Bahía confesó qué ha sido lo más loco que ha hecho por amor. Luego, Greeicy le dijo que no importaba si era en la relación de ellos y con otras personas. Sin embargo, él solo recordó aquel momento con Rendón y enamoró a todas las jovencitas.

Allí confesó que lo más loco que ha hecho, es irse a Francia de un día para otro. Pagó un tiquete carísimo, porque quería y estar con ella un buen rato. Era la única manera en la que podían estar juntos, porque estaban en un continente diferente.

"Estaba en un momento de mi carrera, donde no podía de repente decir, voy mañana a Francia, estoy tres días y me regreso. Nunca había ido allá y no sabía qué era eso. Y tomé la decisión en caliente, sin saber cuánto valía, cómo era, yo dije, me voy", expresó Mike.

"Tuve una conversación con mi manager y en ese momento le dije, me voy a ir, necesito verla, quiero sorprenderla ya. Es una cosa de vida. Él al final me dijo, bueno dale vos verás pues, pero era porque había unos compromisos que yo le pedí el favor", puntualizó Bahía.

Mike aseguró que cuando vio el precio del vuelo y se fue para atrás. A pesar de esto, él estaba muy feliz de ver a Greeicy, con quien no podía verse a menudo por temas laborales. El amor estuvo por encima de todo y lograron estar juntos por un rato.