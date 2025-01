El pasado 5 de enero, Bad Bunny sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su esperado álbum Debí Tirar Más Fotos. Este nuevo proyecto musical no solo marca su regreso a la escena, sino que también sirve como un homenaje a su tierra natal, Puerto Rico. A través de sus 17 canciones, el cantante puertorriqueño narra diversas historias de amor, desamor y vivencias personales, mientras fusiona ritmos autóctonos como merengue, salsa y cumbia, junto a géneros más contemporáneos como el reguetón y la plena.

Ante la viralización del trend en TikTok , Bad Bunny no tardó en reaccionar. A través de su cuenta oficial, el cantante se mostró conmovido al ver cómo su música había tocado el corazón de tantos usuarios. En su video, que ya ha recibido más de dos millones de 'me gusta' y más de 30 mil comentarios , Bad Bunny agradeció a sus seguidores por compartir sus historias y expresar sus sentimientos a través de su canción. La respuesta del cantante dejó claro el profundo impacto que su música tiene en las emociones de sus fanáticos.

El estreno del álbum no pasó desapercibido en las redes sociales . Apenas unas horas después de su lanzamiento, los usuarios comenzaron a compartir sus reacciones y sentimientos hacia el álbum, destacando especialmente el sencillo DtMF . Esta canción se viralizó en TikTok , donde los usuarios crearon un trend usando el audio para expresar sus emociones sobre la nostalgia y el dolor de perder a seres queridos. La tendencia, que se convirtió en un fenómeno viral, se caracterizó por videos llenos de sentimiento en los que los internautas mostraban lo mucho que extrañan a personas importantes en sus vidas.

Bad Bunny reacts to the ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ trend on TikTok. pic.twitter.com/BAG83imbab

El impacto de Debí Tirar Más Fotos no se limitó a las redes sociales. A tan solo tres días de su lanzamiento, varias de sus canciones encabezaron las listas de reproducción a nivel global, consolidando a Bad Bunny como el artista más escuchado del mundo en lo que va del 2025. Este éxito inmediato reafirma su posición como una de las figuras más influyentes de la música global.

Letra de DtMF nde Bad Bunny

Otro sunset bonito que veo en San Juan

Disfrutando de todas esas cosas que extrañan los que se van (van, van)

Disfrutando de noche' de esas que ya no se dan (dan, dan)

Que ya no se dan (dan)

Pero queriendo volver a la última vez

Y a los ojos te miré

Y contarte las cosas que no te conté (te parece' a mi crush, jaja)

Y tirarte la' foto' que no te tiré (acho, jura'o te ves bien linda, déjame tirarte una foto)

Ey, tengo el pecho pela'o, me dio una matá'

El corazón dándome patá'

Dime, baby, ¿dónde tú está'?

Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal

Roy, Edgar, Seba, Óscar, Dalnelly, Big J, tocando batá

Hoy la calle la dejamo' 'esbaratá

Y sería cabrón que tú me toque' el güiro

Yo veo tu nombre y me salen suspiro'

No sé si son petardo' o si son tiro'

Mi blanquita, perico, mi kilo

Yo estoy en PR, tranquilo, pero

Debí tirar más fotos de cuando te tuve

Debí darte más beso' y abrazo' las vece' que pude

Ey, ojalá que los mío' nunca se muden

Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden

Debí tirar más foto' de cuando te tuve

Debí darte más beso' y abrazo' las veces que pude

Ojalá que los mío' nunca se muden

Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden

Ey, hoy voy a estar con abuelo to'l día, jugando dominó

Si me pregunta si aún pienso en ti, yo le digo que no

Que mi estadía cerquita de ti ya se terminó

Ya se terminó

Ey, que prendan la' máquina', voy pa' Santurce

Aquí todavía se da caña

Chequéate las babie', diablo, mami, qué dulce

Hoy yo quiero beber, beber, beber

Y hablar mierda hasta que me expulsen

'Toy bien loco ('toy bien loco), 'toy bien loco ('toy bien loco)

Cabrón, guía tú, que, hasta caminando, yo estoy que choco

'Toy bien loco ('toy bien loco), 'toy bien loco ('toy bien loco)

Vamo' a disfrutar, que nunca se sabe si nos queda poco

Debí tirar más f—

Gente, lo' quiero con cojone', los amo

Gracias por estar aquí, de verdad

Para mí, es bien importante que estén aquí

Cada uno de ustede' significa mucho para mí

Así que, vamo' pa' la foto, vengan pa'cá

Métase to'l mundo, to'l corillo, vamo'

Zumba

Ya Bernie tiene el nene y Jan, la nena'

Ya no estamo' pa' la movie' y las cadena'

'Tamos pa' las cosa' que valgan la pena

Ey, pa'l perreo, la salsa, la bomba y la plena

Chequéate la mía cómo es que suena

Debí tirar más fotos de cuando te tuve

Debí darte más besos y abrazo' las veces que pude

Ojalá que los mío' nunca se muden

Y que tú me envíe' más nude'

Y si hoy me emborracho, que Beno me ayude