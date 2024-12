El reconocido productor nigeriano Thisizlondon presenta el remix del éxito ‘Pinacolada’ un tema realizado en colaboración junto al artista colombiano Beéle, Ayra Star y 6lack, este remix al igual que su versión original, promete ser un hit a nivel global, su ritmo contagioso que invita a la fiesta, se convierte en un viaje musical refrescante gracias a su mezcla de géneros como el R&B, el afrobeats y elementos del pop que destacan a lo largo del track.

‘Pinacolada’ es una combinación perfecta que reúne suaves melodías y ritmos que te atrapan, siendo esta canción perfecta para esas largas noches de verano.

“Con este tema quería capturar la esencia del verano, algo que fuera relajado y lleno de energía al mismo tiempo. Trabajar con Beéle, Ayra y 6lack fue increíble; cada uno aportó su propio sabor al tema, convirtiéndolo en algo realmente especial”, indicó Thisizlondon.

El tema viene acompañado de un videolirycs en el canal oficial de YouTube del artista, también se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Con esto ThisIzLondon nominado además al Grammy Americano, sigue ampliando los límites del Afrobeats y la música global, consolidándose como uno de los productores más innovadores de la industria. Este lanzamiento llega tras sus recientes contribuciones al segundo álbum de Rema, HEIS, y al exitoso sencillo de Ayra Starr, “Commas”, confirmando aún más su habilidad para crear hits que resuenan a nivel mundial.

Mientras ThisIzLondon se prepara para más lanzamientos y colaboraciones, ‘Pinacolada’ marca otro hito en su camino por redefinir el sonido de la música moderna.

Inside, inside

Many tins dey go on inside

Midnight, sea vibes

Na wetin my soul dey need now ah ah

Wanna get wild, tonight

It is never late for me time

Inside, inside

Many tins dey go on inside

Beéle:

Tocame tocame tocame

Con tu piel

Así despacito y que se sienta mas

Cuando suspiras así quiero verte arder

La noche es de locura ven baja pa acá

Te beso donde te vea y tu me puedas ver

Solo pa escucharte gemir y yo sin decir nah

Te quiero besar hasta el alma

Y el mejor tiempo que invierto es en hacértelo ma'

Inside inside

Verte inside

Verte inside

Inside inside

Verte inside

Verte inside

Ayra Starr:

I kala no kala me

I go counter

You love me

I love you Nakupenda

Make nobody bother me

no go answer

I get it

I get it

no accident

No drama

No never

Kiant catch

my antenna

But if sapa

no dey

how you go

value raba

You know!

Ayra Starr:

Inside, inside

Many tins dey go on inside

Midnight, sea vibes

Na wetin my soul dey need now ah ah

Wanna get wild, Tonight

It is never late for me time

Inside, inside

Many tins dey go inside

6lack:

I tell her I love her

she know I mean it

I'm the one that help you pick up the pieces

Speechless

Always on point like a thesis

Sound like a fiend but I need it

Inside, inside

I'm not for the drama, no fight

I'm from the big side, zone 6 side

I got you pulling up for a midnight

Rendez-vous mama

Nirvana

No accidental drama

No never

I promise

I've been looking for a star and it's midnight

The picture getting clearer

Time go by, now i'm looking in the mirror

The bigger the fear is

The more I really feel it

Me time, you time

Good for the spirit

Ayra Starr:

I kala no kala me

I go counter

You love me

I love you Nakupenda

Make nobody bother me

no go answer

I get it

I get it

no accident

No drama

No never

Kiant catch

my antenna

But if sapa

no dey

how you go

value raba

You know!

Ayra Starr:

Inside, inside

Many tins dey go on inside

Midnight, sea vibes

Na wetin my soul dey need now ah ah

Wanna get wild, tonight

It is never late for me time

Inside, inside

Many tins dey go on inside

Come on

Come on

Come on

Come on

Come on

