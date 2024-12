Lady Gaga es la última de los grandes nombres de la música que se ha unido a la moda de los villancicos, con una radical versión del clásico 'Santa Claus is coming to town', un villancico que ya ha sido interpretado por The Jackson 5, Bruce Springsteen o Justin Bieber.

Además, por supuesto, de Mariah Carey, la reina de la música navideña desde hace 30 años con su 'All I Want for Christmas is you', que llega puntualmente cada Navidad y que sigue cosechando un gran éxito en cada reedición.

Ahora llega la potente versión de Lady Gaga, con una fuerte base instrumental para ofrecer un 'Santa Claus is coming to town' que promete poner a bailar a todo el mundo esta Navidad.

La cantante estadounidense lanzó la versión este lunes por la noche, sin previo aviso, según anunció este martes la discográfica Universal Music.