Letra de 'Ay amor', canción de Kei Linch y Francy

Voy tras lo difícil lo que duele

Lo que me da vida pero hiere

Se que fuimos claros desde siempre

Lo que no conté fue con quererte

Todo lo que es prohibido sabe mejor

Pero el problema es cuando le metes el corazón

Todo lo que es prohibido sabe mejor

Pero el secreto se vuelve miedo y después amor

Ay amor

Como me duele no ser yo

Ay amor

Como me duele no ser yo

La que ves en la mañana

La que ves entre semana

La que tiene tu atención

Fuera de la habitación

A quien llevas de la mano

La que tiene aniversario

Se que no puedo ser yo

Llegue tarde y ella me ganó

Ay amor

Como me duele no ser yo

Ay amor

Como me duele no ser yo

Ay amor

Como me duele no ser yo

Ay amor

Como me duele no ser yo

De arriesgarme a amarte y todo lo vivido nada nada me arrepiento

Cuando las caricias se vuelven pecados toca vivir en silencio

Solo a tu nombre le pongo censura

Hoy brindo por la amargura

Eres el veneno que me cura

Todo lo que es prohibido sabe mejor

Pero el problema es cuando le metes el corazón

Todo lo que es prohibido sabe mejor

Pero el secreto se vuelve miedo y después amor

Ay amor

Como me duele no ser yo

Ay amor

Como me duele no ser yo

Ay amor

Como me duele no ser yo

Ay amor

Como me duele no ser yo