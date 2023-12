J Balvin regresa con fuerza: ‘Amigos’ pondrá a todos a perrear con Santa Claus

Letra de 'Amigos' de J Balvin

Salí a mirar la luna, pero terminé mirando tus fotos.

Flaca siéndote sincero, yo te pienso aunque lo nuestro este roto. [Oh]

La culpa no fue tuya, pero mía tampoco.

Y tal vez parezca loco, pero dime tú si es que me equivoco.

Fue la culpa de la rutina,

de que lo nuestro se jodiera.

Yo tuve que soltarte aunque eso me doliera.

Con los culos maté la tusa, pero tú sabes que no cualquiera

Va a llenar el vacío que dejaste

y me lo va a hacer de la misma manera.

Si me quedo en el lugar es para que hagamos el amor

El verano se hizo invierno y yo que soy fan del calor

La película que tú y yo tenemos, la pusiste en blanco y negro y a mí que me gusta el color

Los llantos nos resfriaron, ya no sientes mi olor.

Nos preocupamos por las cosas que tenemos alrededor

Y es loco porque parece un chiste,

Te desearía lo mejor, pero ya me tuviste.

Mami, fuiste esa historia que yo deslicé

Eso que estaba por tuitear, pero que al final borré

Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué

La razón por la que he vuelto darle play a Te Boté

Mami, fuiste esa historia que yo deslicé

Eso que estaba por tuitear, pero que al final borré

Tantas fotos nos tomamos que nunca publiqué

La razón por la que he vuelto darle play a Te Boté

