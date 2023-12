Cantante de música popular imitó a la perfección a Carmelo de ‘Rigo’: hizo reír a muchos

Luis Alfonso, el cantante de música popular nacido en Popayán, aprovechó su día libre par hacer reír a más de uno con su imitación de uno los personajes de 'Rigo', Carmelo.

Dijo lo siguiente: "mi apá me trajo ese caballo de Urrano, mijo". Fue bastante divertido y algunos no dudaron en reír y afirmar que se parece demasiado al de la novela.

Hay que recordar que, hace unos días estuvo en una entrevista con 'Diva Rebeca', en donde habló sobre su vida privada. Allí mencionó que tuvo una relación con una mujer, luego de haber estdo con un hombre.

"Yo ya había tenido arias relaciones con muchos chicos, en un momento dije solo salgo con hombres y con esto me identifico. Luego estaba en una relación abierta. Yo un día le dije a una amiga, no sé qué me pasa con los hombres, no estoy levantando y por esa misma época salí de fiesta y en la fiesta solo levantaba viejas".

Luego de esto, dijo que "yo nunca dije que nunca estaría con una mujer, porque uno cómo le cae a una niña. Justo al tiempo estaba tomando unas clases y conocí a Camila Jurado y me cayó mal, pero tan guapa. Y yo dije, si alguna vez salgo con una chica saldría con ella".