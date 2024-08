Varias páginas con letras de canciones manuscritas y dibujos hechos por Amy Winehouse y otros enseres personales, como una camiseta de la artista, salen a subasta este 29 de agosto y se expondrán en Londres en septiembre.

Vea también: 'Back to Black': La historia de Amy Winehouse, conoce su fecha de estreno en cines



Los objetos fueron puestos a la venta por uno de los mejores amigos de la cantante, Tyler James, según anunció este miércoles en un comunicado Sotheby´s, la empresa que se encargará de llevar a cabo la subasta, que abre las pujas en línea este jueves y albergará la exhibición en su galería de la capital británica entre el 9 y el 12 de septiembre.



La subasta incluye un autógrafo manuscrito por Winehouse con la letra de 'Cherry', una canción oculta al final de la canción "You Sent Me Flying" de su álbum debut "Frank", acompañada de "garabatos de corazones" en el margen derecho de la hoja de papel, escritos en bolígrafo de tinta azul.



Además se subastarán cinco páginas con canciones inéditas como 'Smoke' o 'Knights Before' o ilustraciones de una chica "pin-up" realizadas a mano por la cantante británica con un bolígrafo negro en un cuaderno a rayas.