Andreia Correia, Miss Portugal 2024, ha desatado controversia en su país tras lucir un traje inspirado en la Virgen de Fátima como indumentaria nacional durante la preliminar del Miss Universo celebrada hace unos días en México.

El atuendo, diseñado por Orlando Ventura, incluía un vestido blanco adornado con una cruz dorada en el centro, una corona similar a la de la Virgen y una biblia que Correia sostenía como accesorio. Sin embargo, lejos de ser celebrado, el diseño generó fuertes críticas en redes sociales.

"Feliz de que no haya ganado, me avergüenza cómo se presentó vestida de Nuestra Señora", "una elección desafortunada", y "Portugal toca fondo una vez más" fueron algunos de los comentarios de los usuarios. El traje fue cuestionado incluso por no representar de forma genuina las tradiciones portuguesas.