La competencia de Miss Universo 2024, celebrada en la Arena CDMX, México, la noche del 16 de noviembre, fue un evento lleno de emociones y expectativas. Sin embargo, la colombiana Daniela Toloza no logró alcanzar una posición entre las finalistas del certamen. A pesar de no clasificar, su paso por el escenario internacional dejó una huella de orgullo y gratitud, tanto en ella como en sus seguidores.

Aunque no logró colocarse entre las finalistas, Toloza compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, mostrando su satisfacción por representar a Colombia con dignidad. “¡Quedamos en alto ante el universo, Colombia!”, escribió, acompañada de un corazón con una venda, reflejando su amor y dedicación al país. Para ella, más allá del resultado, lo importante fue la experiencia vivida y el orgullo de haber llegado hasta allí.

En un video difundido por sus seguidores, Toloza se mostró agradecida por el apoyo recibido a lo largo del certamen. “Los amo, los amo, gracias a mi Valle del Cauca, los representé con el corazón. Llegamos muy lejos, no perdimos nada, ¡ganamos!”, expresó con emoción. Sin embargo, sus palabras generaron opiniones divididas entre los seguidores, quienes se cuestionaron qué significaba exactamente el “llegamos muy lejos”, dado que la colombiana no consiguió una posición en el certamen. Algunos seguidores señalaron ciertos errores cometidos durante la preliminar que, a su juicio, afectaron su desempeño.

No obstante, Toloza se mantuvo firme en su mensaje de optimismo y empoderamiento. En una entrevista con Canal RCN, explicó que su conexión con Dios fue su principal fuente de fortaleza y confianza en la pasarela. “Antes de salir a la pasarela, siempre oro y medito para enfocarme. Pido a Dios que me dé la entereza y la energía necesarias para brillar”, confesó. Según la exreina, la belleza no solo es una cuestión de físico, sino de empatía, humanidad y capacidad de inspirar a otros a través de una verdadera conexión con las comunidades.