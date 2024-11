La danesa Victoria Kjaer fue coronada como Miss Universo 2024 este sábado en una majestuosa gala celebrada en la Arena Ciudad de México, marcando el cierre de la 73ª edición del certamen de belleza más prestigioso del mundo. La nicaragüense Sheynnis Palacios, Miss Universo 2023, fue la encargada de colocar la corona sobre la cabeza de su sucesora.

La danesa se impuso a un competitivo grupo de casi 130 candidatas que, tras superar varias rondas eliminatorias, se redujo primero a 30, luego a 12 y, finalmente, a cinco.



Entre las últimas cinco finalistas figuraron María Fernanda Beltrán, representante de México, siendo el país anfitrión; Ileana Márquez, de Venezuela; Opal Suchata, de Tailandia; y Adetshina Chidimma, de Nigeria.

Durante la ronda final de preguntas, cuatro de las cinco finalistas no hicieron uso de un traductor ya que dominaban muy bien el inglés. Sin embargo, la representante de Venezuela, Ileana Márquez debió recurrir a la ayuda de una interprete sin imaginar que eso le jugaría en contra.

Confusión en el Miss Universo 2024: Intérprete no entendió la pregunta que hizo una integrante del jurado a la Miss Venezuela, Ileana Márquez, e hizo mal la traducción. pic.twitter.com/mMU3S1JMnA

Luego, en la segunda ronda, Ileana Márquez le habría indicado a la mujer que le dijera correctamente la pregunta, y en esa ocasión si lo hizo. Sin embargo, ya el mal estaba hecho y la venezolana se tuvo que conformar con el curto lugar.

Tras finalizar el certamen de belleza, Ilena conversó con el creador de contenido La Divaza y explicó lo qué pasó. “La traductora no aparecía, yo dije quiero mi traductora porque el mensaje que iba a dar tenía que ser claro, fuerte y que llegara a todas partes del mundo”, acotó. Y luego agregó: “En la primera pregunta me dijo: ¿qué era lo más importante que me había pasado hoy? y era totalmente distinta”, aseveró Márquez.