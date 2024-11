Desde hace unos días, Ingrid Karina ha llamado la atención de cientos de personas en las redes sociales, debido a su historia de vida. La mujer vivía en las calles de Medellín luego de alejarse de su exesposo, quien la maltrataba física y psicológicamente.

Te podría interesar: Karina: la exmodelo de Stock Models que ahora deambula en las calles

Andrea Moreno fue quien visibilizó a la exmodelo en TikTok, hecho que motivó a Fabián Páez, oriundo de Ocaña, a buscarla y brindarle su ayuda.

En el perfil de la misma red social del hombre se aprecia un video en el que él está junto a Ingrid Karina. Fabián le dio de comer, la llevó a que se aseara y le dio ropa nueva y limpia, algo que la emocionó.

Igualmente, Andrea Moreno llegó hasta el lugar nuevamente para reencontrarse con Karina. Ambas cantaron y hablaron del progreso que ha tenido la exmodelo en este corto tiempo.

Siendo el cumpleaños de Ingrid, Fabián y Andrea le manifestaron que quieren ayudarla a que se reintegre a la sociedad, al igual que pueda hablar nuevamente con sus dos hijos.

No dejes de leer: Shakira regalará lujoso carro: esto es lo que cuesta y cómo puede ganárselo

Ingrid Karina esta a salvo! Estamos en un proceso de reencuentro con su mamá! Ella esta a salvo y protegida! No la obligaremos a nada, se estan actuando tal y cómo ella lo ha pedido! Vamos depacio pero con pasos firmes! Esto no es facil, ni de un solo dia

Ingrid Karina entrará a rehabilitación

La mujer demostró querer salir de esta difícil situación, pero por el momento no se ha revelado si ya habló con su familia.

“El proceso con Ingrid Karina no ha sido fácil. Le hemos dado acompañamiento, cariño, alimentación, vestuario hoy, día de sus cumpleaños, la pusimos linda para darle de sorpresa el encuentro con algunos familiares, pero ella no quiere por ahora compartir con ellos. Respeto y he ido haciendo todo como ella ha querido. Hoy volvió a verse con la ‘influencer’ que inicialmente la entrevistó y grabaron este video, a través del cual pretendo encontrar una mano amiga para que nos ayude con Ingrid Karina, porque claramente ella necesita ayuda profesional. Por más que nosotros queramos ayudarla, ella esta abrazada por el fantasma de la dr0g@ y no es fácil que ella pueda sin orientación y acompañamiento profesional”, fue el texto con el que se acompañó el video.

Cabe recordar que, en estos días, un hombre que asegura llamarse Juan Antonio y ser hijo de la exmodelo, creó un perfil de TikTok a su nombre para subir fotos de Karina cuando era joven, el cual le entregaría en el futuro para que pueda ganar dinero desde allí.

Lee también: Supuesto hijo de Ingrid Karina, exmodelo y habitante de calle apareció para hablar de su madre