Hace unos días, se hizo viral un video en el que se ve a una mujer que asegura fue modelo de la reconocida agencia Stock Models, pero por la difícil vida que tuvo junto a su exesposo, ahora vive en las calles de Medellín.

Según confesó, su nombre es Karina, tiene dos hijos que viven en Francia y desde hace tiempo es adicta a sustancias ilegales.

Tras la viralización de dicho ‘clip’, muchos empezaron a investigar más de su vida. La periodista Laura Camila Vargas reveló en TikTok que la expareja de Ingrid Karina se llama Juan Bonnet González y su relación inició cuando ella tenía 18 años y él 30.

Dicho hombre la habría agredido física y verbalmente por años, incluso estando embarazada; a pesar de que se inició un proceso judicial en contra del Bonnet en el 2015, en 2021 quedó en libertad por “la incompetencia de la Fiscalía” a la hora de presentar las pruebas.

“Hijo” de Ingrid Karina habló de la exmodelo

Ahora, en TikTok se creó la cuenta @ ingridkarinamodelo por un supuesto hijo de la exmodelo. De acuerdo con lo expresado por él mismo, su nombre es Juan Antonio y tomó la decisión de abrir este perfil para que su mamá pueda vivir de las redes sociales.

“Quería aclararles algunas dudas. He leído muchos comentarios y en varios de ellos me preguntan por qué cree esta cuenta (de TikTok). Lo hice para que cuando mi mamá se recupere tenga de que vivir. Muchos adictos cuando se recuperan vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer y nadie que les dé trabajo”, manifestó.

“Ella podría dedicarse a las redes, después de todo es algo que siempre le ha gustado. Entonces, me gustaría darle esta cuenta, apenas se recupere, con un número importante de seguidores para que tenga cómo mantenerse y pueda contar su vida”, agregó.

En el perfil, se aprecian algunas fotos de Ingrid Karina de cuando era joven, e incluso modelando; con solo dos días, el perfil más de 112 mil seguidores.

