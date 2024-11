Recientemente, un video se hizo viral, debido a que su protagonista narró cómo pasó de ser una modelo, esposa y madre dedicada a vivir en las calles por causa de las drogas.

La usuaria @andreiitha_moreno9 en TikTok, quien ha ganado popularidad por ayudar a personas que viven en las calles, publicó un video de una mujer que asegura llamarse Karina, la cual dio a conocer algunos detalles personales que sorprendieron a muchos.

En el ‘clip’, de más de siete minutos y que acumula más de 33 millones de reproducciones, se presenta a esta mujer que deambula en las calles de Medellín y que aparentemente es oriunda de Ocaña, Norte de Santander.

“Hablo siete idiomas: inglés, hebreo, francés, tengo tres nacionalidades, pero de momento, estoy aquí en estas calles no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé manejar, no sé robar, pero me toca mantenerme. Hay mucha gente, por ejemplo, que así yo tenga plata en el bolsillo me rechaza para venderme algo. He estado al borde la muerte, casi me mato, tengo una puñalada por comerme un arroz. Hoy quisiera estar en un hotel, pero no tengo plata”, dijo Karina.

La exmodelo que ahora vive en las calles

De acuerdo con su relato, varios hechos que afrontó como problemas en su matrimonio, la llevaron a sumergirse en el consumo de sustancias ilegales.

“Como mucha gente que está aquí en el bronx, todas tienen un dolor afectivo. Yo me siento sola, le dediqué todos los años de mi mejor vida a mis hijos, duré 20 años casada y, no sé, en este momento estoy como perdida, no me ha ayudado en nada Medellín, no soy de aquí, soy de Ocaña, Norte de Santander, como me ven yo vivo sentada en el piso, me toca bien duro. Hay personas que sí me respetan. Creo que todo tiene una enseñanza en la vida. Adicción es adicción”, expresó.

La mujer también manifestó que perdió a una hija de tan solo siete años, pero tiene otros dos de 17 y 18 años que viven en Francia, no obstante, no le gustaría que la vieran así: “Perdí a mi hija a los siete años por una enfermedad. Es bastante traumático. Mis otros dos hijos están en Francia. No quisiera que vieran este video porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y que digan que ahora no estudian por eso, no tiene sentido”.

Sobre la pareja sentimental que tuvo, declaró: “Tuve un esposo que me dio mucho dolor y ahora caí aquí donde esta gente me trae más dolor, entonces no sé exactamente qué era mejor, si aguantarme más a este man, el dolor de mis hijos o aguantar esta mier...”.

Finalizando la conversación, Karina reveló que desde sus 15 años y antes de cumplir 30 fue una modelo de la reconocida agencia Stock Models.

