La gira mundial 'Las mujeres ya no lloran' de Shakira continúa generando momentos memorables y conmovedores. La estrella colombiana, quien se ha convertido en un ícono global del pop latino, ofreció una deslumbrante presentación este 14 de mayo en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, donde más de 60.000 personas vibraron con su voz, su energía y sus clásicos atemporales.

Uno de los instantes más comentados de la noche fue la aparición sorpresa de Ozuna, el aclamado artista urbano puertorriqueño, quien subió al escenario para interpretar junto a la barranquillera su éxito 'Monotonía'. El dueto encendió al público y rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales, con miles de asistentes registrando el momento desde sus teléfonos mientras coreaban la letra con entusiasmo.

La colaboración, lanzada en 2022, marcó un antes y un después en la etapa más personal de Shakira, tras su separación con el exfutbolista Gerard Piqué. En esta gira, la canción ha cobrado un nuevo significado al ser interpretada en vivo con Ozuna, en una muestra de resiliencia artística y complicidad musical.

Un espectáculo de alto calibre

La gira 'Las mujeres ya no lloran' arrancó con fuerza el pasado 10 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte, donde Shakira reunió a más de 50.000 personas en el Bank of America Stadium. Ese primer concierto dio una muestra de la magnitud del show: visuales impactantes, coreografías potentes, y un recorrido musical que abarca más de dos décadas de carrera.

En la gira, Shakira no solo interpreta sus himnos más reconocidos como Hips Don’t Lie, Waka Waka, La Tortura, TQG y Pies Descalzos, sino que también presenta en vivo su más reciente trabajo discográfico, el álbum Las mujeres ya no lloran, que ha sido aclamado por crítica y público por su fuerza emocional y su producción impecable.

Artistas invitados de lujo

Una de las grandes apuestas de esta gira es la participación de invitados especiales en diferentes ciudades. En Charlotte, el español Alejandro Sanz se unió a Shakira para interpretar juntos 'La Tortura', en una actuación que desató nostalgia y emoción entre los presentes. Al terminar la canción, Sanz dedicó unas palabras a la colombiana que rápidamente se viralizaron: “Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma”, desatando rumores de reconciliación artística (y sentimental) entre ambos.

En ese mismo concierto, también participó Wyclef Jean, el rapero haitiano-estadounidense con quien Shakira compartió uno de sus mayores éxitos globales: 'Hips Don’t Lie'. Su presencia fue celebrada por la audiencia como un reencuentro épico entre dos figuras que marcaron una era del pop internacional.

Una gira para reconectar con el mundo

Con Las mujeres ya no lloran, Shakira no solo regresa a los escenarios tras varios años sin una gira mundial, sino que también consolida una narrativa poderosa: la de una mujer que renace a través de la música. La gira recorrerá más de 20 ciudades en Estados Unidos y Canadá hasta finales de junio, incluyendo paradas en:

Detroit (MI)

Chicago (IL)

Washington D.C.

Boston (MA)

Atlanta (GA)

Orlando (FL)

Miami Gardens (FL)

Arlington, San Antonio y Houston (TX)

Inglewood, San Diego (CA)

Phoenix (AZ)

Las Vegas (NV)

La segunda presentación de Shakira en el MetLife Stadium está programada para este viernes 16 de mayo, y se espera que incluya nuevos invitados sorpresa y momentos inolvidables para sus seguidores en la Costa Este.

Por su parte, Ozuna, quien ha escalado rápidamente en la industria musical con éxitos como 'Se Preparó', 'Taki Taki' y 'Caramelo', reafirma con esta colaboración su cercanía con la música latina emocional y su versatilidad artística.

Juntos, Shakira y Ozuna ofrecieron una interpretación intensa, simbólica y cargada de emociones, reafirmando el poder de la música para sanar, conectar y celebrar la vida.