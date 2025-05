Shakira está más vigente que nunca. La superestrella colombiana dio inicio oficial a su gira mundial 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en Estados Unidos con un espectáculo impresionante en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, donde más de 50.000 personas corearon sus éxitos, vibraron con su energía y fueron testigos de una noche cargada de historia, nostalgia y celebración.

Con un sold out total, este primer show marcó el comienzo de la gira por Norteamérica, que incluye 23 fechas en Estados Unidos y Canadá. Charlotte fue el punto de partida para esta nueva etapa en la carrera de Shakira, que llega después del lanzamiento de su álbum homónimo, aclamado por la crítica y respaldado por millones de fans en todo el mundo.

Le puede interesar: Shakira confirma a Alejandro Sanz como su primer invitado especial en la gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en EE.UU.

La noche del sábado 11 de mayo fue una verdadera celebración de su legado. La barranquillera no solo brilló con su voz y su potente puesta en escena, sino que también sorprendió al público con dos invitados de lujo que hicieron vibrar el estadio: Alejandro Sanz y Wyclef Jean.

Un reencuentro icónico: 'La Tortura' en vivo

Uno de los momentos más comentados fue la aparición del cantante español Alejandro Sanz, quien se unió a Shakira en el escenario para interpretar 'La Tortura', uno de los duetos más emblemáticos del pop latino. La canción, lanzada en 2005, marcó un antes y un después en la industria musical y permaneció durante 25 semanas en el puesto número uno del Billboard Hot Latin Songs. El reencuentro de ambos artistas en vivo generó una oleada de emoción entre los asistentes, muchos de los cuales crecieron con este clásico.

No te quedes sin leer: Shakira arrasa con su tour y suma más conciertos en EE.UU.: conoce las nuevas fechas

Homenaje a un himno: 'Hips Don’t Lie' con Wyclef Jean

La sorpresa continuó con la aparición del rapero haitiano Wyclef Jean, quien acompañó a Shakira para cantar 'Hips Don’t Lie', uno de los mayores éxitos internacionales de la colombiana. Este tema, que cumple 20 años de su lanzamiento, fue número uno en más de 55 países, vendió más de 4 millones de copias en Estados Unidos y está certificado como disco de platino por la RIAA.

El público explotó en aplausos y ovaciones al ver a ambos artistas juntos en escena, reviviendo uno de los momentos cumbre de la música pop latina del siglo XXI.

Lea también: Shakira y Maluma encendieron Medellín con 'Chantaje' y salsa en la primera noche del concierto más esperado del año

Shakira: ícono global y reina de las giras

La gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' no solo representa un regreso triunfal a los escenarios, sino que también ha sido reconocida por Billboard como una de las más taquilleras del 2025. En febrero, su tramo latinoamericano rompió récords en ciudades como Ciudad de México, Buenos Aires y São Paulo, consolidando a Shakira como la artista latina más poderosa en giras actualmente.

Desde que inició su carrera en los años 90, Shakira ha logrado un lugar único en la industria musical. Con más de 80 millones de discos vendidos, múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y un repertorio que ha trascendido generaciones, la cantante colombiana sigue rompiendo esquemas y conectando con nuevas audiencias.

Además, su capacidad para reinventarse ha sido clave en su éxito. Tras años difíciles a nivel personal, marcados por su separación de Gerard Piqué y su proceso de reinvención emocional, Shakira ha canalizado su energía en la música y ha creado un álbum profundamente personal que ahora se convierte en una gira catártica.

No te pierdas de leer: Shakira sorprende como la “Barbie rosa” en la Met Gala 2025

Lo que viene para la gira

Tras el arranque en Charlotte, Shakira continuará su recorrido por otras ciudades como Miami, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Dallas, Houston, y cerrará en Vancouver, Canadá, el 15 de diciembre. La producción del tour incluye una escenografía futurista, coreografías potentes y un setlist que recorre toda su trayectoria, desde '¿Dónde Estás Corazón?' hasta sus más recientes hits como 'TQG' y 'Acróstico'.

Los fans esperan ansiosos el anuncio de las fechas para Europa y un eventual regreso a Latinoamérica, donde la artista ha prometido reencontrarse pronto con su público.

Más noticias: Met Gala 2025 rinde homenaje al dandismo negro: celebrities como Shakira, Kendall Jenner y Bad Bunny deslumbran en trajes personalizados

Una reina que no necesita presentación

El impacto de Shakira trasciende lo musical. Su presencia en escenarios internacionales no solo ratifica su éxito, sino que la convierte en un símbolo de fuerza, reinvención y autenticidad. Con esta nueva gira, Shakira no solo canta, también grita al mundo que las mujeres ya no lloran… las mujeres facturan, llenan estadios y hacen historia.