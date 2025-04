Shakira está lista para conquistar nuevamente los escenarios con su esperada gira Las mujeres ya no lloran, y para arrancar con toda la energía, anunció que contará con un invitado muy especial: Alejandro Sanz. La cantante barranquillera confirmó que el artista español se unirá a ella en el primer concierto de su tour en Estados Unidos, el próximo 13 de mayo en Charlotte, Carolina del Norte.

"Ya casi empiezo mi gira en los Estados Unidos. Estoy muy emocionada. Voy a tener a varios de mis amigos y colegas acompañándome. ¿Y a que no adivinan quién va a estar dándome suerte en mi primer concierto en Charlotte, el 13 de mayo?: Alejandro Sanz", expresó Shakira en un video publicado en sus redes sociales, desatando la emoción de sus millones de fans.

La respuesta de Alejandro Sanz no tardó en llegar. En un mensaje cargado de cariño, el intérprete de Amiga mía dijo: "Shaki, no podía faltar, no sabes las ganas que tengo de subirme al escenario contigo y disfrutar. Así que nos vemos en Charlotte (...) Además, es tu primer concierto de tu gira por Estados Unidos, qué más puedo pedir, te quiero y te mando un besito".

Un reencuentro lleno de historia y amistad

La complicidad entre Shakira y Alejandro Sanz no es nueva. Ambos artistas forjaron una profunda amistad tras colaborar en éxitos como La Tortura (2005) y Te lo agradezco, pero no (2006), canciones que no solo arrasaron en las listas de popularidad, sino que también marcaron un hito en sus respectivas carreras. Desde entonces, su conexión artística y personal ha sido evidente en cada uno de los momentos en que se han encontrado sobre un escenario.

La participación de Sanz en el arranque de la gira de Shakira añade un toque especial de nostalgia y emoción para los fanáticos que han seguido sus trayectorias desde hace casi dos décadas.

Las mujeres ya no lloran: una gira histórica

La gira Las mujeres ya no lloran, nombrada como el álbum homónimo lanzado en marzo de 2025, ya está generando un impacto sin precedentes. De hecho, en febrero pasado, antes incluso de comenzar sus presentaciones oficiales, Billboard la catalogó como la gira más taquillera del mes de febrero, basada únicamente en preventas y eventos promocionales, un logro que demuestra el impresionante poder de convocatoria de Shakira.

Este tour marca el regreso triunfal de la estrella colombiana a los grandes escenarios tras varios años de ausencia, en los que se centró en su vida personal y nuevos proyectos musicales. El álbum ha sido recibido con entusiasmo por parte de la crítica y los fanáticos, quienes destacan su evolución artística y su capacidad para transformar el dolor en fuerza.

Una carrera de éxitos imparables

Desde su irrupción en el panorama internacional con Pies Descalzos (1995) y ¿Dónde están los ladrones? (1998), hasta su consolidación mundial con Laundry Service (2001), Shakira ha demostrado ser una de las artistas más versátiles y queridas del mundo. Su habilidad para fusionar ritmos latinos con pop, rock y música electrónica, combinada con su inconfundible voz y carisma sobre el escenario, la han convertido en un ícono global.

Con más de 80 millones de discos vendidos y múltiples premios, incluidos tres Grammy y doce Latin Grammy, Shakira sigue expandiendo su legado artístico con cada nuevo proyecto. Su actuación en el Super Bowl en 2020 junto a Jennifer Lopez fue aclamada como uno de los mejores espectáculos de medio tiempo de la historia reciente.

Expectativa total para la gira

La gira Las mujeres ya no lloran recorrerá varias ciudades de Estados Unidos y se espera que posteriormente se extienda a Latinoamérica y Europa. El primer concierto en Charlotte será una fecha cargada de simbolismo, emociones y, ahora, también de un reencuentro muy esperado entre dos de las figuras más importantes de la música hispana.

Además de Alejandro Sanz, Shakira ha adelantado que otros amigos y colegas la acompañarán en diferentes paradas del tour, aunque por ahora mantiene en secreto los nombres, aumentando la expectativa de los fanáticos.

Con cada nueva noticia, la gira se perfila como uno de los eventos musicales más importantes de 2025, y su primer show promete ser una verdadera celebración de la música, la amistad y la resiliencia.