El actor estadounidense Jason Momoa interpretará a Lobo, el cazarecompensas intergaláctico del Universo DC, en la próxima película de la franquicia de superhéroes 'Supergirl: Woman of Tomorrow', prevista para junio de 2026.

"Llamaron", celebró este lunes el actor en un mensaje en sus redes sociales en el que compartía un extracto de una entrevista suya en la que afirmaba su deseo por interpretar a Lobo.



"Siempre fue mi favorito y siempre quise interpretar a Lobo porque pensaba: ¿Hola? Es el papel perfecto. Si me llaman y me preguntan si lo quiero interpretar sería un sí rotundo", dijo el actor.

Jason Momoa siempre ha sido considerado el actor perfecto para interpretar a Lobo en el Universo DC. Incluso cuando interpretaba a Aquaman, los fans parecían estar de acuerdo en que estarían contentos con que cumpliera una doble función si eso significaba interpretar al glorioso Bastich en la pantalla grande.



Momoa fue el rostro de la franquicia de cómics cuando interpretó a Aquaman en las dos películas relacionadas con el superhéroe acuático que realizó DC junto a Warner Bross en 2018 y 2023.



'Supergirl: Woman of Tomorrow', protagonizada por Milly Alcock ('House of Dragon'), seguirá la historia y el oscuro origen de Kara Zor-El antes de aterrizar en la Tierra y llegará a los cines el 26 de junio de 2026. James Gunn ha confirmado que la película comenzará a producirse el próximo mes. Dado lo prominente que es Momoa como estrella, especialmente después del éxito de Aquaman , este sería un secreto difícil de mantener si no saliera pronto.