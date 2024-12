¡Atención, fans del fútbol y de las aventuras épicas! Disney+ ha anunciado una nueva serie animada que promete ser un golazo para los más pequeños: 'Messi y los Gigantes'. Esta serie, inspirada en el legendario futbolista argentino Lionel Messi, combinará la magia de la ciencia ficción con lecciones de vida que van mucho más allá del campo de juego.

'Messi y los Gigantes' ('Messi and the Giants' en inglés) aún no tiene una fecha exacta de estreno, pero lo que sí sabemos es que será exclusiva para América Latina en Disney+. Producida en colaboración con Sony, cada episodio de esta serie durará 22 minutos, ofreciendo a su audiencia infantil una mezcla de diversión y aprendizaje.

La trama sigue a Leo, un niño de 12 años que, de alguna manera, termina en un planeta alternativo conocido como Iko. Aquí, Leo, inspirado pero no basado directamente en la vida de Messi, deberá enfrentarse a gigantes para salvar este nuevo mundo. La serie no se centra en la carrera de Messi en el Inter Miami, sino que explora aventuras ficticias llenas de desafíos que enseñan sobre crecimiento personal.

Lionel Messi compartió su entusiasmo por el proyecto: "Siempre soñé con participar en un proyecto en el que compartiera los valores del deporte, esos mismos valores que fueron muy importantes en mi carrera, con las generaciones más jóvenes. Nada es realmente imposible con trabajo en equipo, perseverancia, disciplina y trabajo duro." Messi también expresó su deseo de que la serie inspire y motive a los niños alrededor del globo, además de mencionar su amor por las series animadas que ahora podrá compartir con sus hijos.

Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, también se mostró emocionado: "Estamos orgullosos de trabajar con Messi en esta producción. Los temas que trata la serie, de familia, amistad y trabajo en equipo, resonarán no solo entre los aficionados al fútbol, sino entre todos los que les guste disfrutar de una gran historia."

La animación de 'Messi y los Gigantes' está en manos de Atlantis Animation, con sede en las Islas Canarias, asegurando una calidad visual que transportará a los espectadores directamente a Iko. Guy Toubes será el productor ejecutivo, mientras que Dan Creteur dirigirá la serie, prometiendo una narrativa y un estilo visual que capturarán la imaginación de los jóvenes.