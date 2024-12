Netflix cierra el año con broche de oro al sumar Luz negra a su catálogo, una película que combina acción, suspenso y un elenco que promete mantenerte al filo del asiento. Liam Neeson regresa a lo que mejor sabe hacer: interpretar a un protagonista duro, implacable y lleno de secretos. Desde su estreno el 21 de diciembre de 2024, esta cinta ha escalado posiciones en el ranking global de la plataforma, aunque no todos están convencidos de su éxito. ¿Es un acierto o simplemente más de lo mismo? Vamos a desmenuzarla.

Más contenido para ti: 'Sonic the Hedgehog’ supera a ‘El Rey León’ en la batalla de franquicias cinematográficas' ¿Cuál será mejor?

¿De qué trata esta película cargada de intriga?

Travis Block, interpretado por Neeson, es un veterano agente del gobierno especializado en "limpiar" operativos comprometidos. Sin embargo, todo cambia cuando descubre una conspiración que alcanza los niveles más altos del poder y pone en riesgo no solo su vida, sino también la de quienes ama. La trama mezcla adrenalina pura con momentos de tensión, revelando capas de corrupción gubernamental y dilemas personales que golpean fuerte.

También te puede interesar: ¿Tienes un humor tan negro que..? Aquí las mejores películas de comedia negra de Todos los Tiempos

En palabras más simples: es una historia de conspiración, traición y redención, con balas y explosiones suficientes para mantener a los fans del género más que satisfechos.

¿Héroe o repetitivo? Lo que dice la crítica

Como siempre, las opiniones están divididas. Los fans de Liam Neeson disfrutan verlo en su zona de confort, pero los críticos no han sido tan amables. Los Angeles Times la calificó como "ridículamente formulista", mientras que The New York Times destacó que la cinta oscila entre intentar innovar y seguir las típicas reglas del género.

Aún así, nadie puede negar que Neeson tiene un carisma que logra salvar incluso los guiones más predecibles. Y seamos honestos, a veces lo único que necesitamos es ver cómo el bueno derrota a los malos de forma espectacular.

Un elenco que cumple con creces

Aunque Liam Neeson es la estrella indiscutible, Luz negra no sería lo mismo sin su impresionante reparto de apoyo:

Aidan Quinn como Gabriel Robinson, un personaje lleno de misterio.

Emmy Raver-Lampman como Mira Jones, una periodista que no se detiene ante nada para descubrir la verdad.

Claire van der Boom como Amanda Block, la hija de Travis que aporta un toque emocional.

Otros nombres destacados como Tim Draxl, Taylor John Smith y Yael Stone completan esta lista de talento.

Cada uno aporta su granito de arena para construir una película que, aunque no sea revolucionaria, sabe cómo mantenerte enganchado.

¿Dónde puedes verla?

La película está disponible en distintas plataformas dependiendo de tu ubicación:

Latinoamérica: Netflix y Prime TV.

Estados Unidos: Apple TV.

España: Prime Video.

Con esta distribución global, no hay excusa para no darle una oportunidad.

¿Es Luz negra el plan perfecto para este fin de semana?

Si buscas un thriller de acción que no te haga pensar demasiado pero que te mantenga entretenido, la respuesta es un rotundo sí. Aunque no esté destinada a revolucionar el género, Luz negra ofrece lo que promete: una dosis de intriga, escenas trepidantes y el carisma inquebrantable de Liam Neeson.

Así que prepara las palomitas, ajusta el volumen y sumérgete en esta aventura cargada de conspiraciones y adrenalina. Quizá no sea perfecta, pero a veces lo único que necesitamos es una película que nos haga desconectar y disfrutar. Luz negra está lista para cumplir ese cometido.