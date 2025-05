Final explicado de ‘You’ temporada 5 en Netflix: esto ocurre con Joe Goldberg

La quinta temporada de 'You' se estrenó el 24 de abril de 2025 en Netflix, marcando el cierre de una de las series más populares de la plataforma. La historia protagonizada por Penn Badgley como Joe Goldberg llega a su desenlace con una tanda de episodios que ya están disponibles en su totalidad, lo que ha permitido a los seguidores conocer finalmente qué ocurre con el asesino en serie más reconocido del catálogo actual de streaming.

No deje de leer: Thunderbolts: Marvel busca redención y, sorprendentemente, la encuentra

Desde su debut en 2018, la serie ha mostrado la transformación del personaje principal a través de múltiples identidades y ciudades. En esta última entrega, Joe regresa a Nueva York, el lugar donde comenzó todo, para enfrentarse a las consecuencias de sus actos tras años de crímenes, manipulaciones y falsas redenciones.

A lo largo de esta temporada, Joe Goldberg se enfrenta con su pasado y con una nueva figura que pone en duda su historia: Bronte, interpretada por Madeline Brewer, quien aparece como un nuevo interés romántico. Sin embargo, su llegada no es casual. Bronte, cuyo verdadero nombre es Louise Flannery, tiene vínculos con una de las víctimas de Joe en la primera temporada: Guinevere Beck.

Louise se infiltra en la vida de Joe con el objetivo de atraparlo. Junto a otros que creen que él fue el verdadero autor del libro póstumo de Beck, planean exponerlo públicamente. En uno de los puntos más críticos de la temporada, ella consigue pruebas de un nuevo crimen: el asesinato de Clayton, ex de Bronte, a manos de Joe. Esta vez, todo queda grabado.

Bronte, al conocer esta historia, se debate entre sus emociones y la realidad. Aunque en un momento llega a sentir compasión, al final reconoce que Joe no puede cambiar. En una escena clave, él le pide que lo mate, pero ella se niega. En lugar de darle lo que desea, permite que la justicia siga su curso y lo condena al olvido tras los barrotes.

Por primera vez, la serie explora con mayor profundidad el origen del comportamiento de Joe. Se revela que en su infancia fue obligado por su madre a matar a su padre. Este hecho marcó su psicología y lo llevó a desarrollar una percepción distorsionada del amor y la protección. Aun así, la serie deja claro que este pasado no lo exime de responsabilidad.

El desenlace de 'You' temporada 5 lleva a Joe ante los tribunales. Por primera vez en la serie, el protagonista no logra eludir las consecuencias. A pesar de sus intentos por manipular a quienes le rodean, su imagen pública se derrumba y es condenado. En prisión, comienza a experimentar una serie de recuerdos vívidos de sus víctimas, lo que lo lleva a una profunda crisis emocional.

Último mensaje de 'You' en Netflix

La última temporada de 'You' no ofrece una redención al personaje, sino una resolución que remarca la gravedad de sus acciones. La producción cierra el ciclo iniciado siete años atrás, presentando a un Joe Goldberg derrotado y aislado, no por la muerte, sino por la justicia y la soledad.

Con esta entrega, Netflix pone fin a una de sus ficciones de suspense más vistas, cumpliendo la promesa de sus creadores de limitar la historia a cinco temporadas. La serie concluye sin dejar espacio para una continuación, pero sí con un mensaje claro: los crímenes, tarde o temprano, tienen consecuencias.

Más noticias: Merlina vuelve a Netflix con segunda temporada: nuevos enemigos, secretos familiares y un misterio sobrenatural