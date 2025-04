Anoche fuimos invitados especiales a la premiere de Thunderbolts, la nueva apuesta de Marvel Studios que llega a cerrar la Fase 5 con una propuesta diferente, más oscura y —para muchos— inesperadamente efectiva. La vimos antes de su estreno en Colombia, y sí: tengo muchas cosas que contarles.

Para quienes han estado algo desconectados del MCU o incluso un poco desencantados con sus últimas entregas, esta película podría representar ese pequeño aire fresco que no sabíamos que necesitábamos. Thunderbolts no es otra historia sobre héroes perfectos. Es, más bien, el retrato de un grupo de personajes marcados por errores, con pasados complejos, que no buscan brillar… sino sobrevivir. Y en ese camino conectan. Con ellos mismos y con nosotros como audiencia.

