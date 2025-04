Semana Santa con sustos: cinco películas de terror en Max que quitan el sueño y mantienen en vilo

Los fines de semana se han convertido en el momento ideal para desconectarse de la rutina, descansar del trabajo o los estudios y, por qué no, entregarse a una buena sesión de películas desde la comodidad del hogar. Gracias a las plataformas de streaming, el acceso al cine se ha transformado en una experiencia mucho más sencilla e inmediata, y servicios como HBO Max ofrecen un catálogo variado que se adapta a todos los gustos.

Para quienes disfrutan del suspenso, los sustos y las atmósferas inquietantes, el fin de semana puede ser la excusa perfecta para maratonear películas del género terror. Ya sea solo, con amigos o en familia, no faltan títulos que mantienen al espectador al borde del asiento y que generan esas conversaciones inevitables después de que las luces se apagan. Max se ha posicionado como una plataforma con una oferta interesante para los fanáticos del miedo, combinando clásicos, remakes y estrenos recientes.

Esta selección incluye cinco películas de terror en Max que se han ganado la atención por sus historias intensas, presencias sobrenaturales y escenas perturbadoras. Algunas apelan al horror psicológico, otras a la violencia explícita, pero todas tienen en común una premisa: dejar una huella en quienes se atreven a verlas.

La película Host sitúa su historia en pleno confinamiento por la pandemia. Un grupo de amigos, en busca de entretenimiento, decide realizar una sesión espiritista a través de videollamada. Lo que comienza como una actividad inofensiva se transforma rápidamente en una experiencia aterradora, cuando una presencia maligna comienza a manifestarse en las casas de los participantes. Todo el relato ocurre en pantalla, utilizando como recurso la interfaz de una plataforma de videoconferencia.

The Last Voyage of the Demeter

Inspirada en un capítulo del libro Drácula de Bram Stoker, The Last Voyage of the Demeter se centra en la travesía de un barco carguero que transporta sin saberlo al legendario vampiro. La tripulación comienza a desaparecer misteriosamente, lo que desata una lucha por la supervivencia en medio del mar. Esta adaptación apuesta por una narrativa cerrada, con escenarios claustrofóbicos y una figura monstruosa que acecha a los personajes.

