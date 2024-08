En un giro inesperado, Disney y Lucasfilm han decidido poner fin a la franquicia Star Wars tal como la conocemos, comenzando por la cancelación de su última serie, The Acolyte. Tras solo una temporada en Disney+, el programa ha sido abruptamente cortado, dejando a los fanáticos y críticos con más preguntas que respuestas.

Cuando The Acolyte se estrenó en junio de 2024, parecía que Disney+ tenía otro éxito entre manos. El debut doble de la serie registró 4.8 millones de reproducciones en su primera semana, convirtiéndose en el estreno de serie más visto del año en la plataforma. La trama, ambientada en una era previa a la saga original, prometía explorar el lado más oscuro de la Fuerza con un enfoque fresco y atrevido.

Pero lo que comenzó con un rugido se fue apagando poco a poco. A medida que avanzaban los episodios, el entusiasmo inicial se desinfló, y la audiencia cayó significativamente. Según Nielsen, el episodio final apenas alcanzó 335 millones de minutos reproducidos en una semana, la cifra más baja para un final de temporada de Star Wars en Disney+. ¿Qué pasó? Parece que la galaxia muy, muy lejana no fue suficiente para mantener a los espectadores enganchados.

The Acolyte no pasó desapercibida para la crítica, que elogió su narrativa ambiciosa y su valentía para explorar nuevos territorios dentro del universo Star Wars. Pero los fanáticos, siempre exigentes, no fueron tan unánimes en sus opiniones. Para algunos, la serie se desviaba demasiado del canon tradicional, mientras que otros celebraban el enfoque innovador.

Una de las principales controversias giró en torno al elenco diverso de la serie. Amandla Stenberg, un actor no binario, protagonizó la serie como Osha, un joven que se une a las filas de los Jedi bajo la tutela del maestro Sol, interpretado por Lee Jung-jae, conocido por Squid Game. La diversidad en el casting fue aplaudida por muchos, pero también generó una ola de críticas por parte de un sector del fandom que consideraba que la serie era "demasiado políticamente correcta". Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con Stenberg enfrentando comentarios racistas y transfóbicos que reflejaron las divisiones dentro de la comunidad de Star Wars.