¡Atención fanáticos del suspenso! Disney+ está a punto de traernos un thriller psicológico que promete dejarte al borde del asiento. La voz ausente, la nueva serie protagonizada por Benjamín Vicuña y Gimena Accardi, se estrena el 21 de agosto de 2024, y ya está generando intriga. ¿La trama? Un psicoanalista en una búsqueda frenética para desvelar el misterio detrás del supuesto suicidio de su hermano. Pero ojo, porque nada es lo que parece…

Pablo Rouviot no es un detective común, ¡ni siquiera es detective! Este tipo es un psicoanalista capaz de leer la mente de cualquiera como si fuera un libro abierto. Pero no pienses que es solo un hombre tranquilo con anteojos y una libreta. ¡No, señor! Pablo está obsesionado con llegar al fondo de la muerte de su hermano, y cuando alguien como él se obsesiona… agárrate, porque nada lo detendrá.

Imagina esto: Pablo Rouviot , un psicoanalista de élite interpretado por el talentoso Benjamín Vicuña , lleva una vida tranquila en España, hasta que su mundo se desmorona. La noticia de la muerte de su hermano José lo devuelve a Argentina, pero algo no cuadra. ¿Suicidio? ¡No lo cree ni por un segundo! Pablo se lanza en una carrera contra el tiempo y contra sus propios demonios para descubrir qué ocurrió realmente.

Con un carácter fuerte y decidido, Cecilia no se detendrá ante nada ni nadie hasta llegar a la verdad. A lo largo de los episodios, veremos cómo su relación con Pablo evoluciona mientras ambos intentan mantenerse a flote en medio de un caos psicológico que amenaza con desbordarlos.

¿Quiénes están en el elenco de ‘La voz ausente’?

El casting de La voz ausente está lleno de talentos de primera categoría. Jazmín Stuart, Federico Olivera y Susú Pecoraro, entre otros, se suman para crear personajes complejos, misteriosos y, en algunos casos, escalofriantes. ¿Lo mejor? Cada uno aporta su granito de arena al desconcertante puzle que es esta historia.

La voz ausente no es solo otra serie de suspenso. ¡No, no, no! Esto es puro thriller psicológico. Los episodios de 30 minutos están diseñados para dejarte queriendo más, y con cada giro inesperado de la trama, sentirás que necesitas tomar aire antes de continuar.

Y si eres de los que disfrutan adivinando quién es el verdadero villano… prepárate para morderte las uñas, porque aquí nada es lo que parece. Los secretos familiares que Pablo irá descubriendo son de esos que te hacen dudar de todo y de todos.

Esta serie es una joya de Star Original Productions, dirigida por Gustavo Hernández, quien no se ha guardado nada para crear una atmósfera llena de tensión. Con un guion sólido que cuenta con la pluma de Juma Fodde Roma y la colaboración de varios expertos en el arte de contar historias escalofriantes, La voz ausente está lista para hacerte sentir cada minuto como una montaña rusa de emociones.

Y si creías que Disney+ era solo para los más pequeños, piénsalo de nuevo. Con sus controles parentales, puedes estar tranquilo sabiendo que esta serie de alto voltaje está perfectamente protegida para que solo los más grandes disfruten de su oscuro y fascinante mundo.