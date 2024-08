La espera ha terminado: Rick and Morty: The Anime se estrena el 16 de agosto en Max, llevando a los seguidores a un universo deslumbrante y caótico. Esta serie, creada por Takashi Sano, ofrece un giro fresco al clásico dúo de aventuras. En esta versión, Rick se encuentra en un pseudo-mundo entre multiversos mientras que Summer se une a Space Beth en una épica batalla contra la Federación Galáctica. Además, Morty se enamora de una chica misteriosa y intemporal, añadiendo un toque emocional y enigmático a la trama.

¿Qué podemos esperar de la creación y producción de la serie?

La serie está escrita y dirigida por Takashi Sano, conocido por su habilidad para combinar narrativas complejas con la estética del anime. La producción está a cargo de Sola Entertainment, con Jason Demarco y Joseph Chou como productores ejecutivos. Esta colaboración promete una adaptación que respeta el espíritu de Rick and Morty mientras explora nuevas formas de contar historias en el universo del anime.

¿Cuándo y dónde se estrena la serie?

El 16 de agosto marca el gran regreso de Rick and Morty en una forma completamente nueva. No te pierdas el estreno de Rick and Morty: The Anime en Max. Prepárate para sumergirte en una serie de aventuras intergalácticas y emocionales que te mantendrán al borde de tu asiento. ¡Marca la fecha y únete a la diversión!