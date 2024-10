Nicholas Brendon, conocido por interpretar a Xander Harris en la icónica serie Buffy, la cazavampiros, pasó de ser parte del “escuadrón cazavampiros” a protagonizar titulares menos gloriosos. Aunque Buffy lo catapultó a la fama en los 90, el actor no ha podido escapar de sus propios demonios, con un historial de problemas legales y personales que ensombrecen su carrera. Pero, ¿cómo llegó a esta situación?

Después de que Buffy llegara a su fin en 2003, Brendon intentó mantener su carrera a flote, pero no logró replicar el éxito de su icónico papel. Aunque consiguió pequeños papeles en series como Kitchen Confidential y la exitosa Mentes Criminales , donde interpretó a Kevin Lynch, su presencia en la pantalla comenzó a diluirse.

¿Qué está haciendo Nicholas Brendon ahora?

En 2021, Brendon volvió a ser noticia tras ser arrestado por fraude, esta vez por intentar adquirir medicamentos con una receta falsificada. Como si eso no fuera suficiente, se identificó ante la policía usando el nombre de su hermano gemelo, Kelly Donovan. La broma de gemelos que había funcionado en la serie Buffy se había convertido en un intento desesperado por evadir la ley.

A pesar de su historial, Brendon no ha tirado la toalla. Tras sufrir un ataque al corazón en 2022 y someterse a dos cirugías de columna, el actor ha logrado recuperarse físicamente. Además, tiene dos películas en proceso: Christmas Slasher, un filme de terror navideño, y Once in a Blue Moon, una comedia romántica, ambas previstas para estrenarse en 2024. ¿Un renacer de su carrera? Eso aún está por verse.

¿Puede Nicholas Brendon redimirse?

La historia de Nicholas Brendon es una montaña rusa de éxitos y caídas. A lo largo de los años, ha pasado de ser el héroe nerd en la pantalla a luchar contra sus propios demonios en la vida real. A pesar de sus múltiples arrestos, problemas de salud y batallas internas, el actor sigue manteniendo una base de fans leal y no ha renunciado por completo a la actuación.

Aunque es difícil predecir si podrá recuperar el brillo de sus años en Buffy, su tenacidad para seguir adelante a pesar de las adversidades sugiere que la última página de su historia aún no está escrita. Solo el tiempo dirá si Brendon podrá poner fin a su ciclo de autodestrucción y redescubrir su lugar en la industria. Mientras tanto, la esperanza de ver un Nicholas Brendon renacido permanece en el aire, al igual que los ecos de su personaje más querido: el siempre valiente y humano Xander Harris.