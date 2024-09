Septiembre llegó con una oleada de entretenimiento imperdible en Max. Para hacerle frente a las más de 37,000 horas de contenido disponibles, la plataforma presenta Fangoritmo, un espacio donde las recomendaciones vienen directamente de los fans. Estos contenidos no solo son los más vistos, sino también los que generan mayor conversación en redes sociales. Desde clásicos hasta estrenos esperados, aquí te mostramos qué es lo que está marcando tendencia este mes.

El impacto cultural de Los Soprano es innegable, y los verdaderos fanáticos no querrán perderse UNO DE LOS NUESTROS: DAVID CHASE Y LOS SOPRANOS. Este documental celebra el 25 aniversario de la serie y nos da una mirada íntima al proceso creativo de David Chase. Con entrevistas exclusivas y anécdotas del elenco, es un must para quienes adoran esta revolucionaria serie.

La saga After sigue siendo un fenómeno entre los fans del romance adolescente. En AFTER: EN MIL PEDAZOS, Tessa y Hardin vuelven a enfrentar las turbulencias de su relación en esta secuela cargada de emociones. Basada en la exitosa novela de Anna Todd, la película es perfecta para quienes disfrutan de un drama romántico intenso. Y si quedas con ganas de más, también puedes ver AFTER: ALMAS PERDIDAS , otra entrega de esta saga que continúa robando corazones.

THE BAY – TEMPORADA 5: El misterio continúa

El drama criminal inglés THE BAY regresa con su quinta temporada, y los fans del suspenso están más enganchados que nunca. En esta nueva entrega, el equipo de MIU debe resolver el misterioso asesinato de una estudiante universitaria. Los giros y sorpresas no faltan en esta serie, ideal para los que disfrutan maratonear en un fin de semana. Además, todas las temporadas anteriores están disponibles en Max, así que no hay excusa para no ponerse al día.

¡LOS JÓVENES TITANES EN ACCIÓN! Y DC SUPER HERO GIRLS – Acción para los más pequeños

Los más jóvenes tienen su espacio asegurado en Fangoritmo con ¡LOS JÓVENES TITANES EN ACCIÓN! Y DC SUPER HERO GIRLS: CAOS EN EL MULTIVERSO. Este crossover animado reúne a los héroes favoritos de niños y adolescentes en una aventura interdimensional para salvar al mundo. Con Lex Luthor y otros villanos en el camino, las risas y la acción están garantizadas.

TRES ESPÍAS SIN LÍMITE – TEMPORADA 7: El regreso más esperado

La nostalgia tiene su recompensa en Fangoritmo con el regreso de TRES ESPÍAS SIN LÍMITE. Esta icónica serie de animación, que marcó a toda una generación en los 2000, vuelve con su séptima temporada, llevando a las espías Clover, Sam y Alex a enfrentar nuevos retos en Singapur. Con un toque más moderno, esta temporada promete reconquistar a los fans de siempre y atraer a una nueva audiencia.

Más sorpresas en Fangoritmo

La oferta de Fangoritmo para septiembre no termina aquí. También podrás disfrutar de nuevos episodios de la décima temporada de PEPPA PIG, así como de títulos esperados como LISA FRANKENSTEIN, FURY y ARGO. Con actualizaciones semanales, nunca te faltará algo nuevo que descubrir en Max.

