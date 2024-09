Hoy 27 de septiembre se estrena en Prime Video Los Iniciados: El diario de las sombras, una película inspirada en el fascinante universo literario de Mario Mendoza. En una charla exclusiva, pudimos conversar con parte del equipo detrás de esta cinta: el autor Mario Mendoza, el actor Jorge Cao, el protagonista Andrés Parra, y el director Carlos Moreno. Nos compartieron detalles únicos sobre el desarrollo de la película y las curiosidades detrás de su producción.

¿Cómo Andrés Parra enfrentó la complejidad mental de su personaje?

Andrés Parra, quien interpreta a 'Frank Molina', el protagonista de Los Iniciados, habló sobre el desafío de meterse en la piel de un personaje tan atormentado. Al preguntarle cómo abordó la batalla mental radical que atraviesa Molina, el actor mencionó que todo se reduce a confiar en el guion y en la dirección. "Se trata de confiar y probar, uno actúa de una manera al principio y al final de forma muy distinta", afirmó Parra.

Cuando le preguntamos qué se llevó de esta experiencia, Parra fue claro: "Más que del personaje, me llevo algo de la experiencia. Filmar es el gran curso, se aprende mucho a base de prueba y error. Aquí aprendí a estar más abierto, sin opinar tanto, y confiando en el proceso". Este enfoque reflexivo y abierto ayudó a Parra a navegar por las complejidades psicológicas de su personaje.

¿Qué hace que Los Iniciados pertenezca al universo de Mario Mendoza?

El propio Mario Mendoza, autor de las obras literarias en las que se inspira la película, compartió su perspectiva sobre lo que hace que esta cinta sea parte de su universo. Más allá de los personajes, Mendoza destacó la profundidad filosófica que la película logra transmitir. "La cinta me conmovió por su reflexión acerca de cómo deberíamos leer, a través del personaje de Isaac. Este antagonista genera empatía con su forma de leer, filosofar y aprender", explicó Mendoza.

El autor, además, expresó su deseo de que el arte transforme a quienes lo consumen: "Yo creo que el arte es para eso, quiero que los espectadores se transformen después de ver la cinta", concluyó.

¿Hubo tensiones creativas entre Mario Mendoza y el director Carlos Moreno?

Uno de los retos habituales al adaptar una obra literaria al cine son las posibles tensiones creativas entre el autor y el director. Sin embargo, Mario Mendoza asegura que este no fue el caso con Carlos Moreno. Con humor, comentó que había sido "fácil" trabajar juntos porque "me noquearon. Yo no soy el experto en cine, no estudié eso, entonces lo que hago es aprender desde el primer minuto hasta el último".

Esta actitud abierta y colaborativa fue clave para que la adaptación fluyera sin fricciones, permitiendo a Moreno trabajar con libertad creativa, siempre con el respaldo de Mendoza.