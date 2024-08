La icónica canción ‘Aserejé’ de Las Ketchup, interpretada por las hermanas Lola, Pilar y Lucía Muñoz, es uno de los temas que forman parte de la historia de la música española.

Y luego agregó: “Imagina que tú y yo estamos escuchando una canción de K-pop en este momento, y nos encanta, y comenzamos a cantarla en coreano. Los coreanos se reirían mucho de nosotros porque seguramente no estaríamos diciendo ninguna de las palabras correctamente. Bueno, esta es la historia de esta canción: Unas chicas andaluzas están cantando ‘Rapper’s Delight’ de Sugarhill Gang, y empiezan a cantar en inglés, pero no saben cantar en inglés, así que cantan lo que escuchan y lo que creen que están diciendo”.

De acuerdo con Las Ketchup, el coro de ‘Aserejé’ es un fallido intento por cantar la siguiente estrofa de ‘Rapper’s Delight’: “Said a hip-hop, the hippie to the hippie. The hip, hip-a-hop and you don't stop rockin'. To the bang, bang the boogie, say up jump the boogie. To the rhythm of the boogie, the beat”.