‘Un año’ de Reik y Sebastián Yatra, y más estrenos musicales

¡Es viernes de estrenos musicales! Además de ‘Ganas’, la nueva canción de Greeicy Rendón, estas son otras que llegan a las plataformas digitales.

‘Un año’

La agrupación mexicana Reik y el colombiano Sebastián Yatra se unen en ‘Un año’, una balada que deja ver el lado romántico de los artistas. Fue Nuno Gomes quien dirigió el video oficial grabado en México.

Con ‘Un año’, Yatra sigue sumando éxitos y Reik posicionando su carrera, luego de resurgir en la música con sus colaboraciones con Ozuna, Wisin y Maluma.

‘Bajo cero’

El reconocido productor colombiano Sky se une a J Balvin, Jhay Cortez y MadeinTYO en ‘Bajo cero’, el tercer sencillo con el que Sky muestra una faceta más allá de su trabajo como productor.

Sky, cuyo nombre de pila es Alejandro Ramírez, ha llevado el reguetón a otro nivel y ha trabajado con otros artistas de la talla de Ozuna, Karol G, Pharrell Williams y Juanes.

‘Nadie’

Farruko presenta su nuevo sencillo ‘Nadie’, cuyo video fue dirigido por Fernando Lugo. El puertorriqueño se alista para el lanzamiento de ‘Gangalee’, el que será su séptimo álbum de estudio.

‘Se vale to’

Luego de recientes éxitos como ‘PPP’ y ‘Nadie como yo’, Kevin Roldán estrena los videos de dos nuevas canciones: ‘Gemi2’ y ‘Se vale to’. Nael y Justin fueron los directores de este último.

‘7 rings’

Ariana Grande sigue sorprendiendo a sus seguidores. Ahora presenta su nueva canción ‘7 rings’, que llega luego del éxito de ‘Thank u, next’, en la que le canta a sus exnovios y que causó furor en YouTube con su divertido video oficial.

‘This is London’

La agrupación británica Rudimental está estrenando ‘This is London’, justo como antesala del lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico ‘Toast to our differences’, el tercero de estudio de su carrera. La agrupación de ‘drum and bass’ estrenará el álbum el próximo 25 de enero.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega