Así sonaba la voz de Ariana Grande cuando era niña

La cantante estadounidense Ariana Grande se ha destacado en la industria de la música por su impactante voz y versatilidad a la hora de interpretar sus canciones.

Aunque la estrella inició su carrera en la televisión, ha logrado consolidarse como una de las artistas pop más importantes del mundo.

Su talento es innegable y demostró con un video publicado en sus redes sociales que desde muy niña tiene la vena musical.

La cantante compartió un clip en su cuenta de Instagram en el que aparece en la parte trasera de un auto y deja al descubierto la voz que tenía en su niñez.

En otro video, publicado en la misma red social, aparece junto a su madre Joan mientras ella interpreta ‘Tell him’, dueto de Barbra Streisand y Celine Dion.

“Todavía cantamos esto. Ella todavía es Barbara y sigue así de impactante y linda, si no es que más”, escribió Ariana junto al video.

El talento musical de Ariana Grande ha evolucionado a través de los años y la ha llevado a importantes escenarios alrededor del mundo.

Su más reciente disco ‘Sweetener’ dejó éxitos como ‘No tears left to cry’, ‘God is a woman’ y ‘Breathin’. Si bien no está incluido en este álbum, su nuevo sencillo ‘Thank u, next’ se convirtió en toda una tendencia gracias a su video musical y a la particular letra con la que la artista le canta a todos sus exnovios.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – Sistema Integrado Digital