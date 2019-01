Greeicy presenta ‘Ganas’, canción que le recuerda su historia con Mike Bahía

La cantante colombiana Greeicy Rendón presenta su nuevo sencillo titulado ‘Ganas’, una canción que, según reveló, tiene guardada desde hace mucho tiempo.

Fue a través de las redes sociales que la artista anunció el lanzamiento de este tema producido por Mosty, Crissin y Juan Jhail, que habla sobre la determinación que tienen las mujeres al tomar la iniciativa cuando una persona les gusta.

Como pasa con cada estreno de Greeicy Rendón, este emocionó a sus seguidores y ya va subiendo entre las tendencias de YouTube con su video oficial, que fue dirigido por Jean Paul Egred.

La locación elegida para el rodaje del trabajo audiovisual fue la paradisíaca isla de Curazao, cuyos paisajes pueden apreciarse en las distintas tomas del video en el que la artista deja ver su sensualidad en diferentes coreografías.

Sobre ‘Ganas’, la cantante aseguró por medio de una serie de videos en su Instagram que es una canción que le “encanta” porque le da ganas de bailar. Además, le recuerda mucho su historia con Mike Bahía.

“Me encanta porque pasa en mujeres como a mí que nos gustan esos hombres que no son tan lanzados […] Por ejemplo como me pasó con Mike, las cosas que más me atraían era que yo decía ‘este man entre menos me mira, entre menos me para bolas, entre menos todo más me gusta”, reveló en la red social.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega