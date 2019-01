¿La nueva canción de Ariana Grande es un plagio?

Luego del éxito de ‘Thank u, next’, Ariana Grande lanzó hace unos días su nuevo sencillo titulado ‘7 rings’.

Esta vez, el lanzamiento llegó acompañado de polémica luego de que usuarios de las redes sociales aseguraran que la melodía de la canción es muy similar a la de dos artistas.

Una es ‘Mine’, de la rapera Princess Nokia, como quedó en evidencia en un mensaje publicado por una usuaria de Twitter.

“¿Sabíamos que esta nueva canción de Ariana sonaba tan familiar que alguien más escuchó esto? Princess Nokia necesita crédito”, escribió junto a un video en el que se comparan las dos canciones.

We thot this new Ariana song sounded sooooo familiar anyone else hearin this?? Princess Nokia need credit fr 🤔 pic.twitter.com/AFwniarpNM

— kaitlynn (@klonksnewgroove) January 18, 2019