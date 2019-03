‘HP’ de Maluma y más novedades musicales

Los Jonas Brothers anunciaron su regreso a la música luego de seis años de ausencia. Su canción ‘Sucker’ marca su retorno como agrupación, una de las más queridas tras su éxito en el canal Disney Channel.

Además de la agrupación conformada por Joe, Kevin y Nick, estos son otros lanzamientos musicales que llegan a las plataformas digitales.

‘HP’

El colombiano Maluma estrenó su nuevo sencillo titulado ‘HP’, una canción en la que pretende cantarles a los hombres que maltratan a las mujeres y apoya la libertad que tienen las mujeres para vivir su vida como quieran.

El video oficial del tema es protagonizado por la modelo israelí Neta Alchimister y fue grabado bajo la dirección del venezolano Nuno Gomes en el área de Wynwood en Miami (Estados Unidos).

‘I Can’t Get Enough’

Hace varios días una imagen publicada por J Balvin emocionó a sus seguidores. En la fotografía aparecían unas batas blancas marcadas con distintos nombres que revelaban una inminente colaboración.

Pues J Balvin, Selena Gomez y los productores Benny Blanco y Tainy se unieron en ‘I Can’t Get Enough’, que todavía no revela su videoclip.

El colombiano J Balvin sigue así sumando éxitos en su carrera, en la que ya ha tenido otras grandes colaboraciones con artistas de la talla de Pharrell Williams, Beyoncé y Cardi B.

‘Amo soltanto te’

El cantante italiano Andrea Bocelli y el británico Ed Sheeran presentan el video oficial de ‘Amo soltanto te’, sencillo que hace parte de ‘Si’, álbum que Andrea lanzó en octubre de 2018.

El videoclip fue filmado en la pintoresca Villa Arvedi en Verona, Italia, y muestra a los artistas en su versión infantil actuando en la boda de sus amigos cercanos.

Esta no es la primera vez que Andrea Bocelli y Ed Sheeran trabajan juntos. En 2017 se unieron para grabar ‘Perfect Symphony’, cuyo video tiene más de 180 millones de visualizaciones.

‘Si me das tu amor’

Carlos Vives y Wisin mezclan ritmos urbanos y de vallenato en este sencillo que fue grabado entre Bogotá, Puerto Rico y Miami.

El video oficial estuvo a cargo del mismo Vives y del realizador Felipe Montoya, con el que ya ha trabajado en ‘El orgullo de mi tierra’, ‘Hoy tengo tiempo’, entre otros. En este, los cantantes le apuestan a la inclusión y a la belleza en todas sus formas.

La idea, según contó Vives a Efe, surgió de una conversación entre su hija Lucy Vives (de 23 años) y su esposa, Claudia Elena Vásquez, en la que mencionaban los estereotipos de la belleza y la exclusión que se reproducen en ámbitos públicos como el de la publicidad.

‘Si me das tu amor’ representa la segunda canción en la que Vives y Wisin aparecen juntos luego de ‘Nota de amor’, en la que también cantan junto a Daddy Yankee.

‘Déjate querer’

Los artistas Lalo Ebratt y Yera, del colectivo Trapical Minds, están estrenando una nueva colaboración, esta vez de la mano de Sebastián Yatra, uno de los artistas que prendió la fiesta recientemente en el Festival de Viña del Mar.

‘Déjate Querer’ nació de una idea de Yera y Skinny Happy, otros de los miembros del colectivo, a la que más adelante se sumaron Yatra y Lalo en la composición.

El director David Bohórquez estuvo a cargo del video de esta canción, que cuenta la historia de un hombre que desea conquistar a una mujer.

‘Nadie sabe’

Nacho sigue posicionándose en solitario en el reguetón, ahora con ‘Nadie sabe’, una mezcla de sonidos urbanos acompañados de guitarras acústicas.

La canción fue producida por Andrés Saavedra, Andy Clay y Wilmo Belisario, y “narra la historia de amor de una pareja que mantiene una relación en secreto, que se debate entre la culpa y el placer de estar juntos, pero sin poder tener una formalidad”, reseña un comunicado.

Con una propuesta entre playa, sol y arena, el video de la canción fue grabado en Key Biscayne, Florida (Estados Unidos) bajo la dirección de Adrián Sánchez Ávila.

El sencillo llega luego del éxito de ‘Déjalo’, canción en la que colaboró con el colombiano Manuel Turizo.

‘Enamórate’

Tres de los mayores representantes del género urbano se unen en ‘Enamórate’. J Álvarez y Jowell y Randy emocionaron a sus seguidores con este nuevo lanzamiento que recuerda los sonidos del reguetón clásico.

“Mi nuevo sencillo me da la oportunidad de volver a compartir musicalmente y ser agradecido con mis hermanos de siempre Jowell y Randy […] Hace mucho tiempo que no teníamos un tema juntos y luego de tantos años en los cuales ambos hemos crecido en este movimiento convirtiéndonos en los líderes de nuestra generación ahora le devolvemos a los fans un éxito para que no paren de bailar y escuchar”, escribió J Álvarez sobre la canción en su canal de YouTube.

El video de ‘Enamórate’ fue grabado en los estudios de Universal en Orlando y Jose Javy Ferrer fue el director.

‘Please me’

Hace una semana Bruno Mars y Cardi B revelaron el audio de su nueva colaboración ‘Please me’. Ahora, los artistas deleitan a sus fanáticos con el video oficial de esta canción que los vuelve a unir por segunda vez.

‘Please me’ debutó en el Hot 100 de Billboard en el quinto puesto y sigue ganando reconocimiento en las plataformas digitales.

La canción llega luego del éxito que tuvieron con el remix de ‘Finesse’, canción incluida en el álbum de 2016 de Bruno Mars, ’24K Magic’.

‘Wild’

Inglés y español se mezclan en ‘Wild’, canción del DJ Jonas Blue en compañía de Jhay Cortez, Chelcee Grimes y la argentina Tini, que ganó fama luego de su participación en la serie ‘Violetta’ de Disney Channel.

Debido al boom de los sonidos latinos, la cultura de América Latina y el consumo musical en Bogotá, Jonas Blue escogió la capital colombiana para grabar el video de la canción bajo la dirección de Daniel Carberry.

El videoclip capturó algunos de los sitios mas icónicos de Bogotá como Monserrate, el centro y La Candelaria, además de mostrar el arte urbano que representa algunas zonas de la ciudad.

‘Wild’ es el mas reciente sencillo del álbum de Jonas Blue titulado ‘Blue’.

Por: Luisa Fernanda Rodríguez – La Mega