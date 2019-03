Los Jonas Brothers se reúnen y estrenan su primer sencillo en casi seis años, anunció el trío estadounidense a través de su cuenta en Twitter.

Los tres hermanos revelaron su nueva canción, ‘Sucker’, este viernes a la medianoche, seis años después de separarse alegando “un profundo distanciamiento”.

More to come… 🍭

⁰MIDNIGHT ET #SuckerVideohttps://t.co/PPKQuwPzXL pic.twitter.com/z8qzlonh2N

— Jonas Brothers (@jonasbrothers) February 28, 2019