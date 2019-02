Selena Gomez y J Balvin preparan una colaboración juntos

J Balvin no frena en la industria musical, pues día a día da pasos agrandados que lo llevan a triunfar en distintos escenarios internacionales. Uno de los claros ejemplos es su presentación en las ceremonias de premiación como los Grammy o su participación en el festival más grande de electrónica, Tomorrowland.

No obstante, a pesar de que sus temas se convierten fácilmente en un éxito total en diferentes plataformas digitales, el cantante sigue sumando puntos con algunos artistas internacionales como Cardi B y Anitta.

Lee también: ¿Nuevo amor a la vista? J Balvin fue a los Grammy muy bien acompañado

Ahora, tras rumores, se desveló el nuevo trabajo del colombiano con Selena Gomez, una joven estrella de la música que ha triunfado con temas como ‘Good for you’, ‘Hands to myself’ y ‘Taki Taki’, el cual es una colaboración con Dj Snake, Ozuna y Cardi B.

Recientemente en sus redes sociales, la exestrella de Disney publicó una fotografía en sus historias de Instagram, donde se anuncia un próximo proyecto musical junto al paisa y un gran equipo de trabajo.

En la imagen se puede observar un grupo de batas blancas colgadas en un perchero, las cuales tienen marcado el nombre de J Balvin, Selena, Blanco y Tainy, dos de los productores más importantes y reconocidos de la industria actualmente.

A pesar de que no se conocen detalles de qué se trata, ambos artistas dieron a conocer el post con millones de seguidores que tienen en la plataforma. Por su parte, el cantante urbano publicó la imagen y escribió en el pie de foto ‘I can’t get enough’ (No obtengo suficiente).

Te puede interesar: Selena Gomez regresa a las redes sociales con un emotivo mensaje

Los usuarios de la aplicación no dudaron en mostrar su felicidad ante esta unión profesional, pues ambos son reconocidos por la trayectoria que han tenido en diferentes momentos.

“Los amo”, “Los amo y ahora más juntos”, “Ahora sí empezó el 2019”, “No puedo esperar para ver esto”, entre otros comentarios se leen en la publicación del colombiano.

Por: Daniel Mejía – Sistema Integrado Digital